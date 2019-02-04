Суд зобов’язав НАБУ відкрити справу проти миколаївського Монте-Крісто, у якого знайшли тунелі з золотом

Солом’янський районний суд Києва зобов’язав НАБУ відкрити справу за фактом можливого незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації колишнього голови, а також екс-заступник голови Миколаївської ОДА Миколи Романчука, який вийшов з-під варти під заставу 5,5 млн гривень.

До суду зі скаргою на бездіяльність НАБУ звернувся громадянин України (ім’я не вказується). Скарга обґрунтована тим, що в грудні він поштою направив в НАБУ заяву про кримінальні правопорушення, вчинених Романчуком в період перебування його на посаді голови та заступника голови Миколаївської ОДА, за ст. ст. 366-1 (несанкціоноване втручання в роботу електронно – обчислювальних машин (комп’ютерів) і 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу.

Однак відомості про вчинення кримінальних злочинів до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено не було. 18 січня суд задовольнив його позов і зобов’язав НАБУ відкрити кримінальне провадження.

Нагадаємо, Романчука затримали 3 червня 2016 року при отриманні хабара в 90 тис. доларів.