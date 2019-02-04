Везучий канадець “зірвав куш” в $25,5 мільйона

Щасливий квиток продали в Онтаріо.



Житель Канади виграв у лотерею майже 33,4 мільйона канадських доларів (близько 25,5 мільйона доларів США). Про це в неділю, 3 лютого, повідомила Корпорацію лотерей і азартних ігор Онтаріо (OLG).

Відзначається, що щасливий квиток був куплений у місті Овен-Саунд, провінція Онтаріо.

Ще один виграшний квиток на суму один мільйон канадських доларів (близько 760 тисяч доларів США) був проданий у місті Грейтер-Садбері тій же провінції, повідомляє телеканал.

Виграшними цифрами в лотереї були 6/49 14, 16, 25, 29, 30, 48.