Україні загрожує екологічна катастрофа через стихійних звалищ

В Україні з 1998 року діє закон «Про відходи», на якому в минулому році внесли поправки «Вимоги щодо поводження з побутовими відходами». Проте, незважаючи на внесені зміни, документ не відповідає Директивам Євросоюзу, що регулюють дану сферу, йдеться в матеріалі «Дорогі відходи: чому Україна тоне у смітті» на сайті «24 каналу».
Так, в Україні щорічно утворюється понад 20 тисяч стихійних
звалищ. У той же час, враховуючи Угоду про асоціацію з Євросоюзом, директиви
ЄС, що регулюють сферу побутових відходів, що є обов’язковими для України. «Вони
встановлюють абсолютно нові для українських реалій високі стандарти,
спрямовані на захист екології та здоров’я населення. Адже чинне
українське законодавство в сфері управління відходами є вкрай
недосконалим. Наприклад, воно передбачає полигонное захоронення відходів, їх
розміщення на звалищах і стихійних звалищах, більшість з яких не
відповідають вимогам екологічної безпеки. Лякає, що в Україні
переробляється лише 7% освічених побутових відходів. В ЄС ця цифра набагато
більше», – йдеться в матеріалі.
Як зазначає експерт ГО «Всеукраїнська організація «Зелений
Фонд. Подолання гуманітарних та екологічних катастроф» Борис Малишев, для
наближення стандартів з управління відходами, уряд ще в 2017 році затвердив
Національну стратегію управління відходами до 2030 року. Але для її впровадження
положень слід спочатку прийняти новий закон про управління відходами, а також
ряд профільних законів («Про муніципальні відходи», «Про небезпечні відходи» і т. д.)
та підзаконних актів.
Як стверджують фахівці, щоб не допустити екологічної
катастрофи, слід перш за все змінити підхід до системи утилізації відходів.
Крім того важливим є максимальне використання відходів як
енергетичного ресурсу для вторинної переробки і повторного використання в
промисловості. «Тільки системний підхід до питання відходів здатний вирішити
проблему масового забруднення навколишнього середовища, яка гостро постала не тільки
в Україні, але і у всьому світі», – констатують експерти.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Київська міська рада зобов’яже встановити єдину ставку оренди для підприємств, що займаються збором та сортування вторинної сировини. Крім того, Державне агентство України з питань енергоефективності та енергозбереження виступило з пропозицією підняти вартість вивозу сміття.