Україні загрожує екологічна катастрофа через стихійних звалищ

В Україні з 1998 року діє закон «Про відходи», на якому в минулому році внесли поправки «Вимоги щодо поводження з побутовими відходами». Проте, незважаючи на внесені зміни, документ не відповідає Директивам Євросоюзу, що регулюють дану сферу, йдеться в матеріалі «Дорогі відходи: чому Україна тоне у смітті» на сайті «24 каналу».

Так, в Україні щорічно утворюється понад 20 тисяч стихійних

звалищ. У той же час, враховуючи Угоду про асоціацію з Євросоюзом, директиви

ЄС, що регулюють сферу побутових відходів, що є обов’язковими для України. «Вони

встановлюють абсолютно нові для українських реалій високі стандарти,

спрямовані на захист екології та здоров’я населення. Адже чинне

українське законодавство в сфері управління відходами є вкрай

недосконалим. Наприклад, воно передбачає полигонное захоронення відходів, їх

розміщення на звалищах і стихійних звалищах, більшість з яких не

відповідають вимогам екологічної безпеки. Лякає, що в Україні

переробляється лише 7% освічених побутових відходів. В ЄС ця цифра набагато

більше», – йдеться в матеріалі.

Як зазначає експерт ГО «Всеукраїнська організація «Зелений

Фонд. Подолання гуманітарних та екологічних катастроф» Борис Малишев, для

наближення стандартів з управління відходами, уряд ще в 2017 році затвердив

Національну стратегію управління відходами до 2030 року. Але для її впровадження

положень слід спочатку прийняти новий закон про управління відходами, а також

ряд профільних законів («Про муніципальні відходи», «Про небезпечні відходи» і т. д.)

та підзаконних актів.

Як стверджують фахівці, щоб не допустити екологічної

катастрофи, слід перш за все змінити підхід до системи утилізації відходів.

Крім того важливим є максимальне використання відходів як

енергетичного ресурсу для вторинної переробки і повторного використання в

промисловості. «Тільки системний підхід до питання відходів здатний вирішити

проблему масового забруднення навколишнього середовища, яка гостро постала не тільки

в Україні, але і у всьому світі», – констатують експерти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Київська міська рада зобов’яже встановити єдину ставку оренди для підприємств, що займаються збором та сортування вторинної сировини. Крім того, Державне агентство України з питань енергоефективності та енергозбереження виступило з пропозицією підняти вартість вивозу сміття.