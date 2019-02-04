Президент Венесуели пригрозив Трампу “кров’ю”

Трамп покине Білий дім “заплямований кров’ю”.



Президент Венесуели Ніколас Мадуро попередив президента США Дональда Трампа, що він покине Білий дім, “заплямований кров’ю”, якщо введе війська до Венесуели.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Sexta.

Мадуро закликав Трампа “проявити повагу” і запитав, чи не планує він “повторити В’єтнам в Латинській Америці”.

Мадуро також звернувся до опозиціонера Хуану Гуайдо, який 23 січня оголосив себе законним тимчасовим президентом Венесуели, закликавши його “більше не заподіювати шкоду країні і припинити цю стратегію підігрівання перевороту”.