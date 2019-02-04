Повінь – зміна системи

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В Італії розлив річки спровокувала потужну повінь

04.02.2019

В Италии разлив реки спровоцировал мощное наводнениеЛюдей евакуюють вертольотами.

На півночі Італії стався природний катаклізм. Внаслідок розливу річки все навколо затопило, рятувальники евакуюють населення.

“Недалеко від міста Болонья рятувальники за допомогою вертольота витягали з води людей. Спочатку в пастці опинилися троє місцевих, їм намагалися допомогти четверо поліцаїв на тракторі, але врешті-решт довелося рятувати всіх. Від повеней потерпає і Боснія. До паводку там призвело різке потепління. Тільки за добу температура підскочила від мінусової до плюс 15. Тонни снігу швидко перетворилися на воду, яка залила села і викликала зсуви”, – розповіли в ефірі.

Відзначається, що заливає не тільки Європу.

“На півночі Австралії випали рекордні опади. Всього за тиждень випало більше метра дощу. У місті Таунсвілл вже затоплені півтисячі будинків. Десять тисяч будинків залишилися без електрики. Місцевих жителів евакуювали через загрозу аварії на переповненій дощем греблі”, – додали в студії.

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