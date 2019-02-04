Банківські рахунки українців «забанять» — фото Фото — прес-служба НБУ

1 квітня 2019 року українські банки повинні були почати відкривати новим клієнтам рахунки в міжнародному стандарті IBAN. А до 31 жовтня завершити процес переведення всіх діючих акаунтів на транснаціональні рейки. Однак «рахункова реформа» виявилася під загрозою – більшість банків не готові навіть до тестування технології. Про це повідомляють Вести з посиланням на UBR.ua.

Днями Незалежна асоціація банків України розіслала фінансистам лист з проханням оцінити їх готовність до запуску. І прийшла до висновку, що вкластися в заплановані НБУ терміни вони ніяк не зможуть. Сумніви викликає готовність найбільших розробників банківського ПЗ (ОДБ – операційний день банку), які поставляють свій продукт більшості українських фінустанов. Приміром, одна з найпопулярніших систем Б2 явно не встигає укластися до 1 квітня.

«Їм потрібно ще близько 4-х місяців, щоб завершити перехід, а потім ще 3-4 місяці знадобиться банкам, щоб адаптуватися до змін і перенести рахунку», — розповіла UBR.ua виконавчий директор НАБУ Олена Коробкова.

Вона додала, що асоціація просить Нацбанк «зрушити» старт реформи на 1 квартал (до 1 липня), а перехідний період продовжити до 1 січня 2020 року.

«Це безумовно потрібна реформа, яка спростить життя не тільки імпортерам і експортерам, але і простим людям. Адже сам IBAN містить ряд реквізитів, які зараз клієнти банків змушені вбивати окремо, набираючи платіж. Але переходити на новий стандарт потрібно з розумом. В іншому випадку можна більше зашкодити, ніж принести користі», — резюмує Олена Коробкова.

Навіщо це потрібно

Новий план нумерації рахунків є міжнародним стандартом, який імплементували в себе вже 5 десятків держав. Крім іншого, він дозволяє без зайвих клопотів безпомилково встановити власника рахунку в будь-якій точці планети. Тому, кажуть у неофіційних бесідах банкіри, НБУ і проявляє таку поспішність – цього вимагають найбільші міжнародні кредитори нашої країни.

У новому форматі будь рахунок фізичної чи юридичної особи складатиметься з 29 символів у такому форматі:

UA – два буквених символу країни, у якій відкрито рахунок.

ХХ – дві контрольні цифри.

ХХХХХХ – шестисимвольный ідентифікатор банку (код МФО).

ХХХХ – довільне кількість нулів. Їх НБУ дозволив вставляти підопічним, щоб «добити» загальна кількість символів до 29, і не міняти повністю діючі номери рахунків клієнтів.

До 14 символів чинного номера рахунку.

НБУ і банкіри запевняють: сама зміна нумерації для клієнтів пройде непомітно. Новим відкривати рахунки в міжнародному форматі почнуть відразу, а старих переведуть на нього за кілька місяців перехідного періоду. Весь цей час працювати повинні обидва формати номерів рахунків. Але це тільки в теорії. На справі банкіри побоюються, що новації на старті можуть призвести до плутанини, затримок з проводками і т. д. Для того і просять НБУ не гарячкувати і дати їм більше часу на перехід.

«Далеко не всі фінустанови готові до запуску. А багато клієнтів сторонніх розробників просто не в курсі, як йде підготовка ОДБ. Наприклад, із представниками того ж Б2 українські банкіри повинні зустрічатися в лютому. Там вони дізнаються, чи буде готове до призначеного терміну. Не виключено, що їх чекає неприємний сюрприз. Дуже схожі історії і по іншим системам, яких, до речі, чимало. Але крім самої ОДБ потрібно підготувати інші банківські програми, навчити людей. Тут доведеться задіяти юристів, операціоністів, бухгалтерів», — пояснює фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Аналогічної думки дотримується і Олена Коробкова.

«Модернізувати базові системи під IBAN банки встигнуть. Труднощі криються швидше у доопрацюванні інших систем, інтегрованих з операційним днем банку», яких у великих банків може бути кілька десятків (а то і близько сотні). Перехід на IBAN – значна трансформація, що зачіпає і клієнтське ПЗ. Зараз НБУ в діалозі з банками щодо проблемних питань, тому ми розраховуємо, що відвертих «зривів» не буде, але сподіваємося, що графік переходу все-таки буде зміщений», — резюмує вона.

Банківські рахунки українців «забанять» оновлено: Лютий 4, 2019 автором: Redactor