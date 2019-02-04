Суперечності

Ізраїльська преса повідомляє про арешт командирів про-іранських бандформувань російською контррозвідкою на півночі Сирії. Особливо зазначається, що крім командирів-проксі заарештовані і іранські військові.

З усього, мова йде про відповідь на зіткнення і запеклі бої між проіранського 4 танковою дивізією Махера Асада і 5 армійським корпусом і “Силами Тигра” під командуванням російських маріонеток. Російська преса зі зрозумілих причин про події не повідомляє і ніколи не повідомить, але Близький Схід – це просто велике село, де всі новини проходять нон-стопом. Як і в селі, приховати скандал неможливо.

Насправді протиріччя серед сирійців тепер будуть постійними – Росія зуміла допомогти колишньої еліти Асада утримати владу, проте в ході війни з’явилося нове покоління польових командирів, які теж хочуть керувати – якщо не країною, то її ресурсами. “Стара” і “нова” сирійські знаті будуть змушені вирішувати проблему – хто з них залишиться. Домовитися їм практично неможливо. Кремль не може стати на бік жодної з цих сил – “стара” еліта гарантує легітимність російської окупації, вона відома в регіоні, з нею будуть вести справи, але вона ж пов’язана зобов’язаннями, які прямо суперечать кремлівським інтересам. “Нове” покоління – це люди з нізвідки, часто звичайні кримінальники, з ними ніхто не буде вести розмову, але вони підконтрольні Кремлю і без його підтримки нічого з себе не представляють. Це протиріччя поки нерозв’язне, у нього є рішення – але для цього Кремль повинен сидіти в Сирії десятиліттями, яких у Путіна просто немає, та й сенсу особливого в цьому немає теж.

Тому російські військові змушені діяти реактивно, гасити особливо гострі кризи і конфлікти лише в міру їх виникнення, попереджати ж їх вони не в змозі. Це і є болото, з якого неясно як вибиратися.

Ще одна гостра проблема, яка сьогодні існує на “визволених” територіях – масові та постійні арешти колишніх бойовиків, які пішли на примирення. Асадовская таємна поліція проводить арешти, незважаючи на жорстку протидію російського центру по примиренню, так як репресії призводять до заворушень, а в окремих випадках – і до нових боестолкновениям. Здавалося б, “примиренный” Дераа так і залишається місцем бойових дій, коли групи колишніх бойовиків змушені знову брати в руки зброю і воювати з “визволителями”. З ці російські військові теж поки мало що можуть вдіяти – місцева специфіка передбачає, що ворог має бути вирізаний до сьомого коліна. Причому у сирійців Асада перед очима є “хороший” з їх точки зору, приклад – вчора якраз була чергова річниця повстання в Хамі в 1982 році, коли Хафез Асад знищив кілька десятків тисяч чоловік, включаючи й цивільне населення, забезпечивши в результаті лояльність гнізда “братів-мусульман”.

Однак зараз не 82 рік, так і опозиція виглядає зовсім інший. Власне, і Башар Асад – це не Хафез, і у нього не один точковий анклав опозиції, а вся країна, яка відноситься до нього, м’яко кажучи, без ентузіазму.