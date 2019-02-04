У Британії через палаючого фургона утворилася 24-кілометрова пробка

Друга по довжині магістраль Європи перекрита.



Друга по довжині кільцева автодорога Європи – автомагістраль М25 у Великобританії – була перекрита із-за спалахнув фургона, ставши причиною близько 24-кілометрової пробки.

Кілька смуг M25 були закриті в ніч на понеділок після того, як загорівся фургон, спричинивши серйозні затори.

Між J26 і J25 в районі Енфілда і Уолтом Крос вони досягли 24 кілометрів.

Інцидент стався між Хані-лейн в Уолт Еббі і автомагістраллю A10 на Грейт Кембридж Роуд в Енфілді.

Автомобілістам пропонується знайти альтернативний маршрут.