У Таджикистані на військовому полігоні підірвався школяр

Дитина загинула на місці.



У Таджикистані на полігоні російської військової бази підірвався місцевий підліток.

Відзначається, що трагедія сталася опівдні 3 лютого на полігоні 201-ї російської військової бази Ляур, розташованому в 40 кілометрах від Душанбе.

Загинув учень дев’ятого класу місцевої школи Сироджиддин Раджабов. Він підірвався на неразорвавшемся пострілі від гранатомета під час збору металобрухту на території полігону.

Підліток помер на місці події, уточнили в МВС республіки. За фактом інциденту ведеться слідство.