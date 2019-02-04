Порошенко став на 20 мільйонів гривень багатшими

Таким чином, Петро Порошенко повідомив про отримання більш 18,5 мільйона грн в якості дивідендів від ПАТ «ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал», а також 1,1 мільйона гривень як відсотки від вкладів в ВАТ «Міжнародний інвестиційний банк». Сумарно Гарант став багатшим на 19,6 мільйона грн.

Відсотки, отримані від «Міжнародного інвестиційного банку», розбиті на три платежу: 609,1 тисячі грн, 324,8 тисячі грн і 191,1 тис. грн.

Як відомо «Прайм Ессетс Кепітал» є закритим інвестиційним фондом, який управляє активами Петра Порошенка. Що стосується «Міжнародного інвестиційного банку», то ключовою його власник – безпосередньо президент, починаючи з 2008 року.

Варто відзначити, що багато користувачів мережі обурені такими доходами Гаранта. Більш того, деякі з них вважають, що президент задекларував ці відсотки виключно з метою самопіару, щоб показати, що він платить податки.