Порошенко показав ще майже 20 мільйонів дивідендів

Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко отримав 19,67 млн. грн

дивідендів і відсотків. Інформація про це оприлюднена в Єдиному

державний реєстр декларацій.

Так, 18,55 млн грн глава держави отримав в якості

дивідендів від закритого інвестфонду «Прайм Ессетс Капітал», який керує

активами президента.

У «Міжнародному інвестиційному банку» Порошенко отримав

відсотки у сумі 1,12 млн грн.

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що Порошенко вніс в свою декларацію за минулий рік 550 млн гривень дивідендів від швейцарської компанії Rothschild Trust, яка здійснює управління часткою президента в корпорації Roshen. Крім того Порошенко задекларував 10 млн грн дивідендів від «Прайм Ессетс Кепітал», отримані протягом останніх 10 днів.

Також глава держави задекларував 60 мільйонів

гривень дивідендів від ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний

інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал».

А січня 2019 року він зафіксував дохід в 11 мільйонів гривень від

відсотків вкладу у «Міжнародному інвестиційному банку».