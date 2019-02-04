У Словенії виявили сотні стародавніх християнських могил

Особливо виділяється саркофаг знатної жінки.



У столиці Словенії Любляні археологи виявили давнє християнське поховання.

Серед більш ніж 350 сімейних та інших поховань вчені знайшли саркофаг знатної жінки. Судячи з того, що її поховання вигідно відрізнялося від інших, вона користувалася в громаді пошаною.

До такого висновку вчені прийшли після того, як побачили в саркофазі намисто із золотих і скляних бус, разом з чашею, на якій було написано: “Пити, щоб жити вічно”.

Крім того, саркофаг порідіння распологался в самому центрі некрополя, а вже навколо нього почали з’являтися інші поховання інших людей.

Саме ж християнське поховання можна віднести до позднеримскому періоду.



