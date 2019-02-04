Чотири країни ЄС визнали Гуайдо президентом Венесуели

Мадуро не виконав вимогу Заходу.



Великобританія, Франція, Іспанія, а також Швеція визнали Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели.

В МЗС Британії заявили, що Ніколас Мадуро не призначив президентські вибори протягом встановленого 8-денного строку.

“Таким чином, Великобританія разом з європейськими союзниками тепер визнає Хуана Гуайдо тимчасовим президентом до тих пір, поки не будуть проведені чесні вибори”, – заявив глава МЗС Джеремі Хант.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав Гуайдо призначити вибори “як можна швидше”.

“Венесуела повинна сама вирішувати свою долю. Міжнародне співтовариство зобов’язане допомогти і забезпечити всі необхідні гарантії”, – сказав він журналістам.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Гуайдо вже володіє необхідною “легітимністю для організації президентських виборів”.

Також Гуайдо визнаний тимчасовим президентом і Швецією.

23 січня лідер опозиції і спікер парламенту Хуан Гуайдо проголосив себе тимчасовим президентом охоплена економічною кризою Венесуели.

США, Канада, більшість країн Латинської Америки, а також ряд інших держав офіційно визнали його тимчасовим главою держави.

Ніколас Мадуро, якого Росія вважає легітимним президентом, заявив про спробу державного перевороту.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість відправки американських військових до Венесуели. Він зазначив, що це є “одним з варіантів”, але не уточнив, у якому випадку він може піти на такий крок.