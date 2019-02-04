Як одягалися студенти брежнєвської пори

Звичайно читати про злочини комуністів в 1937 році під Новий рік напевно не дуже хочеться. Так що я, напевно, не до часу поділився своїми знахідками на сторінках газети «Правда» за 1937 рік. Щоб розбавити тяжке враження, пропоную легенький матеріал про те, як одягались радянські студенти брежнєвської пори. Цей пост я опублікував на Дзене. Але тут під катом викладу більшу його частину (приблизно 75 відсотків від загального обсягу) для тих, хто з якихось причин не ОТРУТА потрапити не може або не хоче. А також для тих, хто бажає оцінити, чи цікаво йому буде цей пост дочитувати до кінця на Дзене (така в мене нині політика). Отже.

Замітка «Як одягались радянські люди брежнєвської пори» викликав непідробний інтерес читачів (https://germanych.livejournal.com/344198.html). Мабуть, має сенс продовжити це дослідження. Сьогодні подивимося, як одягалися представники самого веселого і життєрадісного підряду радянських людей – радянські студенти.

Студент – він вчорашній школяр, але завтрашній інженер. Тому багато студенти-юнаки воліли ходити в свої інститути в піджаках. Про що свідчить заголовна фотографія до статті. Якогось єдиного стилю не було. Як говориться, що батьки купили, то й добре. Краватка під піджак багато не носили. Зате в холодну пору року носили в’язані пуловери або жилети. А хтось, як юнак в центрі фотографії, могли підчепити олимпийку.

На початку 70-х ділові валізи типу «дипломат» ще не були поширені, тому багато носили портфелі, як на цій фотографії у студента ліворуч.

Так само кидається в очі, що в жодного немає комсомольського значка.

А адже всі, або майже всі студенти тієї пори були членами ВЛКСМ. Ай-яй-яй, повинні були їм говорити члени комітету комсомолу за відсутність значка. Втім, в 70-і це вже не вважалося таким значним проступком.

Втім, дехто все ж носив комсомольські значки. Ось як на цій фотографії, на якій студент схилився над полковником. Мабуть це заняття на військовій кафедрі.

На студента: двобортний піджак (з комсомольським значком), біла сорочка і помітний краватку. Та й взагалі на ньому костюм, причому дорогою, схоже, костюм. А якщо звернути увагу на акуратну зачіску з зализом, то швидше за все це якийсь комсомольський активіст.

Інші студенти одягалися в кілька старомодну одяг. Як, наприклад, ось цей юнак.

Нам з нашого 2018 (вірніше уже майже 2019-го) року вже не завжди зрозуміла мода того часу. Але на юнакові – т. зв. «битловка», яка стала дуже модною на початку 60-х завдяки тому, що піджак такого крою носили члени ліверпульського квартету the Beatles.

Ось, наприклад, бітли в 1963 році.

Дуже був модний тоді цей піджак. Але в 1972 році, коли було зроблено фото студента вище, це вже досить старомодне вбрання. Втім, в СРСР, в якому з модним одягом завжди були проблеми, немає нічого дивного в тому, що в 1972 році студент ходить в битловке.

А деякі ходили взагалі без піджаків.

Зате светр з модним малюнком. Мабуть тому цей студент вирішив обійтися без піджака, щоб показати всім, який у нього модний светр.

Ну а що ж дівчата?

Тут, власне, два види нарядів: сукню, або юка з блузкою і кофточка. А на ногах зазвичай чоботи.

У цієї студентки, схоже, якісь модні імпортні чоботи.

Ось ще один студент у светрі замість піджака.

А ось у в’язаній кофті з блискавкою.

Так що піджак обов’язковою формою одягу не вважався.

Але все ж більшість у піджаках. А деякі ще й краватку носять.

А ось комсомольських значків навіть у дівчат немає. Навіть на заняттях з «Історії КПРС», як на цій фотографії.

Ось цікава фотографія. Це вже 1975 рік.

Мабуть в інституті зовсім холодно. Дівчата в головних уборах. Одна студентка навіть в платок закуталася. Зате можна оцінити зимові головні убори студенток. Хутряних шапок немає. У одній вязаний берет, в іншої хустку, а третьою якийсь не дуже зрозумілий головний убір.

А ось вже з’являється новий вид одягу.

Дівчина, яка сидить на підвіконні (мабуть, теж гріється), одягнений в штани. Для середини 70-х це ще не найпоширеніший вид жіночого одягу. Багато раніше, як студентка зліва, ходять в сукнях.

Або в кофточках.

Але штани вже починають заявляти про себе.

Це, до речі, день донора. Ось так одягалися студенти, коли здавали кров.

А це вже в неформальній обстановці. Якийсь святковий захід в студентській їдальні або кафе.

На юнакові під піджаком надіта водолазка – вбрання, яке стало дуже популярним в 70-х роках. Що і не дивно Водолазка в поєднанні з піджаком відразу надає людині елегантний вигляд. Причому штани носили як юнаки, так і дівчата.

Але не всі.

А інші взагалі ходили в імпортних джинсових костюмах, та ще й з довгим волоссям.

Втім, схоже що це викладач. Бо якось дуже сумно стоїть поруч з ним студент, який, мабуть, не може відповісти на питання і препод запитує допомога залу (і ліворуч хтось тягне руку).

До початку 80-х став популярним ще один варіант: водолазка і пуловер (фото 1980 року).

Дівчата, втім, могли носити водолазки без всього. Так було навіть симпатичніше.

Водолазка і спідниця.

Чого ще треба?

Юнаки, втім, теж могли носити сорочки без всього.

Правда тут якийсь зовсім звірячий варіант: водолазка і армійський ремінь.

А ось ще один варіант: водолазка, поверх якої надіта сорочка, а зверху піджак.

У цих студентів, до речі, наявні комсомольські значки.

Дамські костюми теж були в ходу.

Ну і звичайно ж кожен поважаючий студент у своєму гардеробі повинен був мати стару тілогрійку і гумові чоботи.

Це щоб осінь була у чому поїхати на традиційну картоплю.

На цьому і закінчимо.

PS: У збірці використані фотографії 1972-1980 р. р., які зробили учні і співробітники МІЕМ: Олександр Майоршин, Б. Федоров, М. Мацонашвили, Павло Сухарєв.