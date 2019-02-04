Стало відомо, що Трамп витрачає робочий час

Чим займається президент США.



З початку листопада Трамп провів 297 годин в неструктурированном графіку з 8 до 11 годин ранку – це близько 60% його робочого часу за три місяці.

Розклад президента США Дональда Трампа протягом трьох місяців з моменту проміжних виборів у листопаді 2018 року опублікувало інтернет-видання Axios.

Графі під назвою “виконавче час” регулярно відводилося кілька годин. Згідно з розкладом, у цей проміжок часу Трамп повинен був знаходитися в Овальному кабінеті.

Натомість американський лідер проводить ранок у власній резиденції, дивиться телевізор, читає газети і дзвонить помічникам, членам Конгресу, друзям, посадовим особам адміністрації та консультантів для обговорення новин.

Після цього часу одна з перших зустрічей Трампа – це брифінг розвідки або 30-хвилинна зустріч з главою апарату Білого дому. Вони зазвичай починаються близько 11 або 11:30.