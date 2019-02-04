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В Альпах лижників накрило лавиною: є жертви

04.02.2019

В Альпах лыжников накрыло лавиной: есть жертвыЗниклих шукають вертольотами.

В ході пошуково-рятувальної операції на півночі Італії були виявлені тіла трьох лижників-фрірайдерів, які загинули після лавина, що зійшла в районі Валле д’аоста. Пошуки ще одного зниклого тривають.

У числі жертв – двоє громадян Франції та Сполученого Королівства. Для останніх це день повинен був стати крайнім перед тим, як повернутися додому.

Інцидент стався 3 лютого близько села Курмайор в італійських Альпах – через загрозу нових лавин пошуки в день трагедії були припинені. Відзначається, що екстремалів накрило за межами гірськолижної траси.

З-за висоти лавини ділянку гори виявився непрохідним для рятувальників і довелося задіяти гелікоптери.

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