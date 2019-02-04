В Альпах лижників накрило лавиною: є жертви

Зниклих шукають вертольотами.



В ході пошуково-рятувальної операції на півночі Італії були виявлені тіла трьох лижників-фрірайдерів, які загинули після лавина, що зійшла в районі Валле д’аоста. Пошуки ще одного зниклого тривають.

У числі жертв – двоє громадян Франції та Сполученого Королівства. Для останніх це день повинен був стати крайнім перед тим, як повернутися додому.

Інцидент стався 3 лютого близько села Курмайор в італійських Альпах – через загрозу нових лавин пошуки в день трагедії були припинені. Відзначається, що екстремалів накрило за межами гірськолижної траси.

З-за висоти лавини ділянку гори виявився непрохідним для рятувальників і довелося задіяти гелікоптери.