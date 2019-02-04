У США хлопчика поховали живцем за незнання Біблії

Дитину били і принижували.



У США опікуни побили і заживо поховали в могилі семирічного хлопчика за те, що він погано знав Біблію.

Семирічному Ітану не раз діставалося від опікунів Тімоті і Тіни Хаушульц. Одним з покарань для хлопчика було стояти дві години поспіль тримати в руках 20-кілограмову колоду весь тиждень. Карав Ітана і 15-річний син опікунів. Він штовхнув і вдарив його близько 100 разів, потім повалив важкою колодою і наступив на голову, коли він лежав обличчям в калюжі.

Медичні звіти показують, що Ітан помер у квітні минулого року від переохолодження та травми тупим предметом в області голови, живота і грудей, а також перелом ребра. Біологічна мама Андреа Еверетт розповіла про той момент, коли вона прибула поруч зі своїм сином під час його лікування в лікарні.

“Коли я прийшов туди, у Ітана не було серцебиття, і у нього була температура 23 градуси”, – сказала вона.

Синові Хаушульцов пред’явлено звинувачення у вбивстві першого ступеня, а 48-річного Тімоті пред’явлено звинувачення в скоєнні злочину проти дитини. 35-річна Тіна звинувачується в тому, що вона не запобігла тілесним ушкодженням і навмисно сприяє злочинності.