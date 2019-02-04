Росстат заявив про максимальні темпи зростання економіки за останні 7 років

Зростання ВВП в Росії в 2018 році прискорилося до 2,3% з 1,6% роком раніше, повідомляють «Ведомости», посилаючись на Росстат.

Такі темпи економічного зростання — максимальні з 2012 року і помітно вище очікувань Мінекономрозвитку. Мінекономрозвитку прогнозувало темпи зростання вище 2% лише в 2021 році, після прискорення зростання інвестицій в основний капітал у 2020 році до 7,6% з 3,1% роком раніше. Центробанк прогнозував в 2018 році зростання економіки на 1,5–2%.

Судячи даними Росстату, додана вартість у будівництві в 2018 році зросла на 4,7% щодо попереднього року. Крім будівництва, стрімко виросла додана вартість у видобутку корисних копалин і в секторі держуправління, забезпечення військової безпеки і соцзабезпечення — на 3,8% і на 3,5% відносно 2017 року відповідно. Додана вартість в оптовій і роздрібній торгівлі збільшилася на 2,2%, у фінансовій і страховій діяльності — на 6,3%.

Нагадаємо, що наприкінці січня аналітиків збентежили останні цифри Росстату. За інформацією рахункового відомства, за 2018 рік будівництво зросло на 5,3%, хоча за період з січня по листопад його зростання оцінювали лише 0,5%. Обсяг робіт різко збільшився на початку 2018 року, потім динаміка знову повернулася до нульової позначки, зазначав: «Коммерсантъ». «Такі „досчеты“ не пояснити чимось осмисленим. Схоже на якісь статистичні фокуси», — сказав виданню експерт центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування (ЦМАКП) Ігор Поляков. Аналітики намагалися різними методами моделювати результати Росстату, але не змогли їх пояснити.

Експертів здивували неправдоподібні позитивні дані Росстата

Не чекаючи подробиць від Росстату, Мінекономіки заявило, що перегляд даних по будівництву дозволив оцінити зростання ВВП за підсумками 2018 року на рівні 2% замість 1,8%, які очікували раніше. Експерти вважають, що ці цифри також можуть бути недостовірні. Несподівано високі темпи зростання ВВП не відповідають економічному становищу росіян. За даними ЦМАКП, реальні доходи населення падають п’ятий рік поспіль. Такого тривалого і безперервного «зубожіння населення не було навіть в 90-х», вказав колишній глава департаменту макропрогнозирования Мінекономіки Кирило Тремасов.

Раніше видання «Проект» підрахувало, що дані Росстату про еміграцію з Росії були занижені як мінімум у шість разів.