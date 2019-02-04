В американському сегменті МКС протек туалет, — джерело

Американським астронавтам МКС довелося збирати рушниками більше 10 літрів води, витеклих з туалету у їх сегменті.

Про це повідомило джерело в російській ракетно-космічної галузі.

«У наших колег у п’ятницю трапилася неприємність в модулі Tranquillity. Астронавти від’єднали магістраль подачі води в туалет, і з неї полилася рідина.

Поки витік зупиняли, модуль вилилося більше 10 літрів води. Екіпажу довелося збирати воду усіма наявними на станції рушниками», — сказав співрозмовник агентства.

За його словами, вилилася вода не вплинула не роботу електрообладнання на МКС.