В американському сегменті МКС протек туалет, — джерело

Американським астронавтам МКС довелося збирати рушниками більше 10 літрів води, витеклих з туалету у їх сегменті.
Про це повідомило джерело в російській ракетно-космічної галузі.
«У наших колег у п’ятницю трапилася неприємність в модулі Tranquillity. Астронавти від’єднали магістраль подачі води в туалет, і з неї полилася рідина.
Поки витік зупиняли, модуль вилилося більше 10 літрів води. Екіпажу довелося збирати воду усіма наявними на станції рушниками», — сказав співрозмовник агентства.
За його словами, вилилася вода не вплинула не роботу електрообладнання на МКС.