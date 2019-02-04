Опубліковано рейтинг найдорожчих міст світу

Де найдорожче жити.



Рейтинг найдорожчих міст світу для проживання в 2019 році був опублікований у щорічному міжнародному дослідженні, присвяченому доступності житла. Найдорожчим для проживання містом був названий Гонконг. Про це пише The Business Insider.

На другому місці в переліку йде Ванкувер (Канада), а замикає трійку лідерів Сідней (Австралія). Далі в переліку йдуть Melbourne (Australia), Санта-Круз (Каліфорнія, США), Сан-Хосе (Каліфорнія, США), Лос-Анджелес (Каліфорнія, США), Tauranga і Окленд (Нова Зеландія), а також Сан-Франциско (Каліфорнія, США).

У дослідженні були проаналізовані 309 ринків житла (і 91 великий ринок з населенням більше мільйона чоловік) у восьми країнах – Австралії, Канаді, Гонконгу, Ірландії, Новій Зеландії, Сінгапурі, Великобританії і США.

При складанні рейтингу були взяті до уваги дані за третій квартал 2018 року.

Опитування показує, що найбільш “недоступні великі ринки житла” в даний час знаходяться в Китаї, Австралії і Нової Зеландії.