НАТО підірвала токсичні торпеди в Північному морі – ЗМІ

У море потрапили токсичні речовини.



Військові Північноатлантичного Альянсу підірвали токсичні торпеди прямо в Північному морі поблизу територіальних вод РФ. Про це повідомило норвезьке видання Dagbladet. Інцидент стався 1 лютого.

Мова йде про торпедах, знятих з норвезького фрегата “Helge Ingstad”, затонулого в результаті зіткнення з танкером Sola TS, яке відбулося в листопаді 2018-го в ході спільних навчань НАТО в Північному морі.

Залишати боєприпасів на затонулому фрегаті було небезпечно, однак замість того, щоб знищити їх, перемістити на сушу (тобто на спеціально обладнаний під ці цілі полігон) натовські військові підірвали торпеди прямо в море, що неминуче завдало шкоди екології. Фактично токсичні елементи від цих боєприпасів потрапили у відкрите море, забруднюючи таким чином акваторії РФ і Норвегії.