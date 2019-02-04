Провідні європейські країни офіційно визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

Провідні європейські країни, включаючи Великобританію, Німеччину і Францію, офіційно визнали Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Британська влада не виключили, що можуть ввести санкції проти уряду Ніколаса Мадуро. «Венесуельці заслуговують кращого майбутнього. Вони вже досить постраждали. Режим Мадуро повинен закінчитися», — заявив представник прем’єр-міністра Великобританії Терези Мей. Про визнання Гуайдо сьогодні також публічно оголосили прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, лідери Швеції, Австрії, Португалії і Данії, — передає Бі-бі-сі.

У Москві президентом Венесуели раніше вважають Ніколаса Мадуро. Сьогодні лідер республіки зробив низку заяв. Він, зокрема, закликав співгромадян до відмови від іноземної гуманітарної допомоги, а також оголосив, що в середу почнеться збір підписів проти військової інтервенції США.

Зовсім недавно Ніколас Мадуро намагався домовитися про особисту зустріч, — сказав сьогодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він додав, що не виключає можливості надіслання американських військових у Венесуелу в інтересах національної безпеки.