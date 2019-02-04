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Мадуро звернувся за допомогою до Папи Римського

04.02.2019

Мадуро обратился за помощью к Папе РимскомуВін попросив Європу “не занурюватися в безумство”

Відсторонений президент Венесуели Ніколас Мадуро вирішив просити допомоги у вирішенні конфлікту у Папи Римського Франциска.

Перед тим, як відправити понтифіку лист, диктатор заявив, що він “служить Христу”. Також, за його словами, він попросив у Франциска “посприяти” вирішення конфлікту.

Мадуро додав, що “очікує позитивної реакції”.

Крім того, в контексті заяви президента Трампа про можливе введення до Венесуели американських військ, Мадуро звернувся до Європи: “Не занурюйтеся в безумство”.

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