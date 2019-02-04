Мадуро звернувся за допомогою до Папи Римського

Він попросив Європу “не занурюватися в безумство”



Відсторонений президент Венесуели Ніколас Мадуро вирішив просити допомоги у вирішенні конфлікту у Папи Римського Франциска.

Перед тим, як відправити понтифіку лист, диктатор заявив, що він “служить Христу”. Також, за його словами, він попросив у Франциска “посприяти” вирішення конфлікту.

Мадуро додав, що “очікує позитивної реакції”.

Крім того, в контексті заяви президента Трампа про можливе введення до Венесуели американських військ, Мадуро звернувся до Європи: “Не занурюйтеся в безумство”.