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Частково знято арешт з майна побіжного міністра Захарченка

04.02.2019

Віталій Захарченко

Печерський райсуд Києва скасував арешт майна пов’язаної з
екс-міністром внутрішніх справ України Віталієм Захарченко компанії Stichting
Administratiekantoor LVV (Нідерланди). Як повідомляє видання «Судовий
репортер», в ухвалі слідчого судді Віталія Писанці не вказані мотиви
такого рішення. Повний текст документа повинні були озвучити 1 лютого,
Державний реєстр судових рішень його ще не внесли.

Суд зняв арешт з 20 земельних ділянок, трьох житлових будинків,
однієї квартири і двох машиномісць.

Рішення оскарженню не підлягає.

Захарченко очолював Міністерство внутрішніх справ України з
листопада 2011 року до початку 2014 року.

Як повідомляв SKELET-info Захарченко і його найближче оточення підозрюють у відмиванні 10 мільярдів гривень через «Смартбанк».

До цього Інтерпол зняв з розшуку Захарченко та його
заступника Віктора Ратушняка за звинуваченням у розтраті бюджетних грошей. До цього
поліції заявили, що все рухоме і нерухоме майно Захарченко заарештовано.

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