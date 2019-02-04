Частково знято арешт з майна побіжного міністра Захарченка

Віталій Захарченко

Печерський райсуд Києва скасував арешт майна пов’язаної з

екс-міністром внутрішніх справ України Віталієм Захарченко компанії Stichting

Administratiekantoor LVV (Нідерланди). Як повідомляє видання «Судовий

репортер», в ухвалі слідчого судді Віталія Писанці не вказані мотиви

такого рішення. Повний текст документа повинні були озвучити 1 лютого,

Державний реєстр судових рішень його ще не внесли.

Суд зняв арешт з 20 земельних ділянок, трьох житлових будинків,

однієї квартири і двох машиномісць.

Рішення оскарженню не підлягає.

Захарченко очолював Міністерство внутрішніх справ України з

листопада 2011 року до початку 2014 року.

Як повідомляв SKELET-info Захарченко і його найближче оточення підозрюють у відмиванні 10 мільярдів гривень через «Смартбанк».

До цього Інтерпол зняв з розшуку Захарченко та його

заступника Віктора Ратушняка за звинуваченням у розтраті бюджетних грошей. До цього

поліції заявили, що все рухоме і нерухоме майно Захарченко заарештовано.