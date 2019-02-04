Частково знято арешт з майна побіжного міністра Захарченка

Віталій Захарченко
Печерський райсуд Києва скасував арешт майна пов’язаної з
екс-міністром внутрішніх справ України Віталієм Захарченко компанії Stichting
Administratiekantoor LVV (Нідерланди). Як повідомляє видання «Судовий
репортер», в ухвалі слідчого судді Віталія Писанці не вказані мотиви
такого рішення. Повний текст документа повинні були озвучити 1 лютого,
Державний реєстр судових рішень його ще не внесли.
Суд зняв арешт з 20 земельних ділянок, трьох житлових будинків,
однієї квартири і двох машиномісць.
Рішення оскарженню не підлягає.
Захарченко очолював Міністерство внутрішніх справ України з
листопада 2011 року до початку 2014 року.
Як повідомляв SKELET-info Захарченко і його найближче оточення підозрюють у відмиванні 10 мільярдів гривень через «Смартбанк».
До цього Інтерпол зняв з розшуку Захарченко та його
заступника Віктора Ратушняка за звинуваченням у розтраті бюджетних грошей. До цього
поліції заявили, що все рухоме і нерухоме майно Захарченко заарештовано.