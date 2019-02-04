Повінь – зміна системи

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ЦВК завершила прийом документів на вибори президента

04.02.2019

Центральна виборча комісія України в 00.00 понеділка, 4 лютого, завершила прийом документів від кандидатів у президенти на вибори, які відбудуться 31 березня. Як повідомляє агентство «Укрінформ», за весь період подачі документів 89 осіб виявили бажання стати кандидатами на пост президента України, з них 17 осіб звернулися в останній день реєстрації.

На даний момент 28 заяв схвалені, а 22 не прийняті за
різних причин. Решта повинні бути розглянуті до 8 лютого включно.

Остаточний список кандидатів повинен бути оприлюднений не
пізніше 9 лютого.

Раніше повідомляв, що ЦВК найняла скандального розробника софта для
системи «Вибори» за 16 мільйонів гривень.

Нагадаємо, також на проведення президентських виборів і
виборів до Верховної Ради витратять понад 4 мільярдів гривень
держбюджету. Також в бюджет-2019 заклали виділення одного мільярда гривень на
президентський фонд Петра Порошенка.

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