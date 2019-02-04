Агрокомпанії «приватівців» заплатять «ПриватБанку» майже три мільйони гривень

Аграрні підприємства, які пов’язують з «приватовцами», зобов’язали заплатити 2,9 млн грн кредитної заборгованості. Як повідомляє сайт latifundist (російськомовна версія), відповідні накази видав Господарського суду Дніпропетровської області з вересня 2018 року по січень 2019 року.

За даними ЗМІ, борги повинні виплатити:

— ТОВ «Україна», 215 млн грн;

— сільськогосподарське ТОВ «Імені Мічуріна», 236 млн грн;

— ТОВ «Сільськогосподарська фірма «Агростар», 334 млн грн;

— ТОВ «Приват-Агро-Білозір’я», 34 млн грн;

— ТОВ «Приват-Агро-Львів», 151 млн грн;

— ЗАТ «Насіннєве», 332 млн грн;

— ТОВ «Приват-Альянс», 122 млн грн;

— ТОВ «Приват-Агро-Альянс», 196 млн грн;

— ТОВ «Коноваловское», 235 млн грн;

— ТОВ «Колодязнянское», 333 млн грн;

— ЗАТ «Племінний завод «Червоний велетень», 152 млн грн;

— ТОВ «Доброульяновка», 125 млн грн;

— СПП «Біле озеро», 386 млн грн.

«Згідно з судовими матеріалами, відповідні кредитні

договори між «ПриватБанком» та зазначеними позичальниками були укладені у жовтні

2016 (тобто незадовго до націоналізації банку)», – додають журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Націоналізований «ПриватБанк» подав апеляційну скаргу на рішення Високого суду Лондона з питання юрисдикції справи проти колишніх власників банку Коломойського і Боголюбова.

Сам «ПриватБанк» протягом слухань у Високому суді

Лондона представив детальні аргументи і докази

позову і судового наказу про всесвітній арешт активів. До початку слухання справи

відповідачі відмовилися від майже половини аргументів, які вони планували

уявити.

Також повідомлялося, що інтереси партнерів екс-глави

«Привабанк» Коломойського і Боголюбова будуть захищати юристи компанії, яка раніше

допомагала який втік з України Віктору Януковичу у справі Юлії Тимошенко.