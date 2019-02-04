Агрокомпанії «приватівців» заплатять «ПриватБанку» майже три мільйони гривень

Аграрні підприємства, які пов’язують з «приватовцами», зобов’язали заплатити 2,9 млн грн кредитної заборгованості. Як повідомляє сайт latifundist (російськомовна версія), відповідні накази видав Господарського суду Дніпропетровської області з вересня 2018 року по січень 2019 року.
За даними ЗМІ, борги повинні виплатити:
— ТОВ «Україна», 215 млн грн;
— сільськогосподарське ТОВ «Імені Мічуріна», 236 млн грн;
— ТОВ «Сільськогосподарська фірма «Агростар», 334 млн грн;
— ТОВ «Приват-Агро-Білозір’я», 34 млн грн;
— ТОВ «Приват-Агро-Львів», 151 млн грн;
— ЗАТ «Насіннєве», 332 млн грн;
— ТОВ «Приват-Альянс», 122 млн грн;
— ТОВ «Приват-Агро-Альянс», 196 млн грн;
— ТОВ «Коноваловское», 235 млн грн;
— ТОВ «Колодязнянское», 333 млн грн;
— ЗАТ «Племінний завод «Червоний велетень», 152 млн грн;
— ТОВ «Доброульяновка», 125 млн грн;
— СПП «Біле озеро», 386 млн грн.
«Згідно з судовими матеріалами, відповідні кредитні
договори між «ПриватБанком» та зазначеними позичальниками були укладені у жовтні
2016 (тобто незадовго до націоналізації банку)», – додають журналісти.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Націоналізований «ПриватБанк» подав апеляційну скаргу на рішення Високого суду Лондона з питання юрисдикції справи проти колишніх власників банку Коломойського і Боголюбова.
Сам «ПриватБанк» протягом слухань у Високому суді
Лондона представив детальні аргументи і докази
позову і судового наказу про всесвітній арешт активів. До початку слухання справи
відповідачі відмовилися від майже половини аргументів, які вони планували
уявити.
Також повідомлялося, що інтереси партнерів екс-глави
«Привабанк» Коломойського і Боголюбова будуть захищати юристи компанії, яка раніше
допомагала який втік з України Віктору Януковичу у справі Юлії Тимошенко.