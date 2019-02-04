Італія заблокувала визнання Гуайдо з боку ЄС

Разом з Італією проти визнання Гуайдо виступила Ірландія.

Італія заблокувала спільна заява Європейського союзу про визнання глави Національного зборів Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни.

За інформацією видання, сьогодні десять європейських країн визнали Гуайдо президентом Венесуели.

Однак деякі члени ЄС стурбовані створенням прецеденту визнання самопроголошеного лідера, відзначає видання.

Джерела повідомляють, що разом з Італією проти визнання Гуайдо виступила Ірландія.

Сьогодні Іспанія, Австрія, Великобританія, Німеччина і Данія визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели.