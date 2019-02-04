В Австрії літак упав в озеро

Надзвичайним службам вдалося дістали літак з води.

Біля австрійського міста Зальцбург впав літак Staudacher S-600. Інцидент стався вдень 4 лютого під час авіашоу, що проходило в районі озера Вольфгангзее, пише місцеве видання Kurier.

В результаті інциденту ніхто не загинув пілот, єдиний член екіпажу, відбувся незначними травмами.

Як видно на відеозаписах з місця інциденту, виконуючи політ над поверхнею озера, повітряне судно спершу зачепило водну гладь лівим крилом, після чого повністю впав у водойму.

Втім, через деякий час, надзвичайним службам вдалося дістали літак з води.

Витоку палива або шкідливих речовин в озеро в результаті інциденту не було.