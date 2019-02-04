Судмедексперти назвали попередню причину смерті Децла

Відомий російський музикант Кирило Тлумацький, що виступав під творчими псевдонімами Децл і Le Truk, міг померти внаслідок серцевої патології, повідомило джерело Федерального агентства новин. При цьому близькі музиканта запевняли, що він не скаржився на погане самопочуття.

Співрозмовник агентства послався на дані, отримані в Бюро судово-медичної експертизи міністерства охорони здоров’я Удмуртської Республіки.

За його словами, фахівці провели всі можливі аналізи, в тому числі на вміст алкоголю і токсичних речовин. Тим не менш, експертиза не дала чіткої картини того, що сталося.

«Поки не буде проведено повний аналіз, з’ясувати причину неможливо. Попередній діагноз — смерть у зв’язку з серцевою патологією», — розповіло джерело.

За його даними, лікарі не вважають, що Тлумацький помер через інфаркт міокарда або крововиливу в мозок. У той же час, вони не виключають впливу сторонніх речовин на серцеву діяльність артиста.

Кирило Тлумацький помер 3 лютого, у своїй гримерці після концерту в Іжевську. Йому було 35 років. Пізніше в мережі з’явилися відеокадри того, як лікарі намагаються реанімувати музиканта. За оцінкою одного з фахівців, медики діяли формально, так як відмінно розуміли, що врятувати репера вже не вдасться: від моменту зупинки серця Толмацкого до приїзду швидкої минуло занадто багато часу.