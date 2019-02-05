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Пентагон прогнозує швидке відродження ІГ

05.02.2019

Пентагон прогнозирует быстрое возрождение ИГУ Сирії перебувають близько двох тисяч бойовиків Ісламського держави.

Якщо тиск на Ісламську державу ослабне, то терористична організація, по всій ймовірності, відродиться протягом 6-12 місяців і відвоює частину втрачених раніше територій.

Про це йдеться в опублікованому 4 лютого звіті Пентагону.

Боротьбу проти ісламістів в Сирії продовжують курдські формування, що залежать від підтримки міжнародної коаліції. За даними відомства, у регіоні на сході Сирії, в якому були присутні сили США, як і раніше, перебувають близько двох тисяч бойовиків ІГ.

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