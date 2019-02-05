Пентагон прогнозує швидке відродження ІГ

У Сирії перебувають близько двох тисяч бойовиків Ісламського держави.

Якщо тиск на Ісламську державу ослабне, то терористична організація, по всій ймовірності, відродиться протягом 6-12 місяців і відвоює частину втрачених раніше територій.

Про це йдеться в опублікованому 4 лютого звіті Пентагону.

Боротьбу проти ісламістів в Сирії продовжують курдські формування, що залежать від підтримки міжнародної коаліції. За даними відомства, у регіоні на сході Сирії, в якому були присутні сили США, як і раніше, перебувають близько двох тисяч бойовиків ІГ.