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“Нас не пускають в ЄС і НАТО”: Червоненко оскандалився нової “зрадой” про Україну

05.02.2019

’’Нас не пускают в ЕС и НАТО’’: Червоненко оскандалился новой "зрадой" об Украине

Захід і НАТО обдурили Україну і не збираються приймати її у своє співтовариство.

Залишився без підтримки Москви, але розраховував на зближення з Брюсселем і Вашингтоном, Київ у підсумку опинився один на один зі своїми проблемами, стверджує Червоненко.

“Нас обдурили. Під політичним тріском ми йдемо в Європу, ми йдемо в НАТО. Ми залишилися одні самі з собою і зі своїми проблемами. Ми не пішли в Євразес (ЄАЕС) на схід… І нас не пускають в ЄС і в НАТО – це ж все балачки, що ми там будемо скоро”, – сказав він.

Політик запевнив, що західні країни будуть використовувати Україну як “подразника для Сходу”.

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