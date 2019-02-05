Прокуратура Нью-Йорка хоче дізнатися вартість інавгурації Трампа

Слідчі перевіряють, чи були кошти, зібрані на інавгурацію Трампа, частково витрачені на порушення закону.

Даною перевіркою займеться відділ прокуратури по боротьбі з корупцією. За інформацією ABC, комітет, який займався збором коштів на проведення інавгурації Трампа як 45-го президента США, залучив на ці цілі 107 млн доларів, з яких було витрачено 104 млн доларів. Це вдвічі більше, ніж на першу інавгурацію Барака Обами.

Слідчі з’ясовують, здійснювали спонсори пожертви в обмін на різні послуги та преференції політичного характеру або ж прямий доступ до представників адміністрації Трампа з метою надання на них впливу.

Найдорожчою за історію США була друга інавгурація 44-го президента Барака Обами в 2009 році. За підрахунками ЗМІ, на неї було витрачено близько 150 млн доларів.