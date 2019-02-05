Пенсія зайвою не буває

У російських ЗМІ прослизнуло невдоволення бюрократів, що незалежні журналісти і блогери посміли сказати, що з помпою анонсована надбавка до пенсії непрацюючим пенсіонерам не привела до бажаного результату.

Замість прояву холопської подяки окремі несвідомі люди похилого віку і бабусі стали висловлювати своє розчарування отриманої надбавкою. Більш того, вже з січня 2019 року значна частина пенсіонерів стала ще більше нарікати на зростання цін, особливо на продукти харчування, і думати, що навіть збільшеної пенсії їм не вистачить на гідне життя.

Бюрократам пора визнати, що насправді значна кількість непрацюючих пенсіонерів отримає надбавку менше тисячі рублів, оскільки вона буде проводитися не в розмірі заздалегідь обговореній у законі суми, а простим підвищенням їх пенсій на 7,05 % !

Так що непрацюючі люди похилого віку і бабусі (особливо в депресивних і дотаційних регіонах Росії), у яких маленька пенсія, наприклад, 7000 – 8000 рублів, отримають надбавку, приблизно, 490 – 560 рублів замість голосно озвученої суми в 1000 карбованців.

Тут треба особливо відзначити, що згадана тисяча рублів – це середня сума надбавки по всій Росії. Ну, як середня температура по лікарні. Загалом непрацюючі пенсіонери, у кого пенсія була 40 000 – 60 000 рублів в місяць отримають надбавку близько 3000 – 4000 тисяч рублів, а решта відповідно до своєї скромної пенсією.

Може бути, головне тут було запудрити мізки народу і красиво пообіцяти збільшувати пенсії за кожний рік протягом п’яти років, щоб відвернути увагу трудящих перед підвищенням віку виходу на пенсію ? Але це лише припущення.

До речі, про те, що за ці п’ять років з кишені кожного трудящого (від 60 до 65 років, за винятком деяких категорій громадян) може бути вийнято до одного мільйона рублів невиплачених їм пенсій, бюрократи чомусь замовчують.

І ще одне припущення. Може бути, мета затії з підвищенням пенсійного віку трудящих зовсім не в тому, щоб почати виплачувати їм пенсію з 65 років, а в тому, щоб перестати виплачувати їм зароблені (!) пенсії вже зараз ? Тоді все стає зрозуміло.

Переставши виплачувати пенсії працюючим з 60 років (вони будуть працювати до 65 років) бюрократи, тим самим, будуть економити, можливо, кілька сотень мільярдів рублів на рік. І ці кошти вони, можливо, стануть використовувати, щоб прогнила човен російської бюрократії не потонула. Але це теж припущення, а думати і припускати законом ще не заборонено.

А тим часом російські бюрократи, можливо, будуть продовжувати займатися “розпилами” і грандіозними “будівництвами століття” типу будівництва високошвидкісних залізничних магістралей, можливо, на вершину кавказької гори або Північний полюс або будівництва мосту на Сахалін, де вже кілька років збираються закрити останню вугільну шахту. До речі, здобуті на Сахаліні нафту і газ вивозять в значних обсягах танкерами та газовозами-СПГ.

Загалом, якщо в колишні роки працюючий пенсіонер отримував не тільки зарплату, але й зароблену (!) їм пенсію, то тепер такого в Росії не буде. Як мовиться, було ваше, стало…

Взагалі кажучи багато російські бюрократи в подиві – чому деякі трудящі, значне число яких, можливо, не доживе до виходу на пенсію в 65 років, незадоволені їх обіцянкою платити пенсію, підвищену в середньому на 1000 рублів.

І вже зовсім вони не розуміють, чому своє невдоволення висловлюють деякі російські пенсіонери, які отримали подачку. Подумаєш, що менше обіцяної на словах надбавки, але зате по закону !..

На жаль, обіцяна надбавка до пенсії, яку пообіцяли непрацюючим людям похилого віку, незабаром перетвориться на труху. Коли вони почнуть отримувати цю надбавку, щомісячні витрати російських громадян, ймовірно, зростуть значно більше, ніж на тисячу рублів на місяць, порівняно з початком 2018 року.

Тут ще треба сказати про “інфляційні очікування”. Вони залежать від так званих “споживчих очікувань” громадян і, що дуже важливо, від очікувань фірм”, які, в передчутті появи “зайвих” грошей в кишенях пенсіонерів і роботяг, заздалегідь почнуть поступово підвищувати ціни на реалізовані ними товари і продукти харчування або зменшувати вагу товару в упаковці (до 900 і навіть 800 грам), або продавати курячі яйця в упаковці на дев’ять яєць за ціною десятка.

Більш того, в Росії вже з’явилися у продажу упаковки на вісім курячих яєць (ймовірно, за ціною дев’яти яєць). І вже зовсім екстравагантний підхід торгових мереж – пропозицію купувати подорожчали курячі яйця поштучно !..

До речі, тут доречно нагадати популярну в Росії приказку: одна рука дає, інше забирає (назад). Не будемо ми спостерігати подібне ? Так, за прогнозом “Руспродсоюза” підвищення ПДВ на 2% в кінцевому підсумку може призвести до збільшення споживчих цін на продукти харчування (на прилавку) вже в I кварталі 2019 року на 8% !

Враховуючи майбутній зліт цін на продукти харчування, товари і послуги можна припустити, що це відсутню яйце (яке повинно входити в усталену міру продажу продуктів харчування – “десяток яєць”) може стати символом народного невдоволення, згуртування пенсіонерів і працюючих Росії в боротьбі за свої права і життя.

Чим більший бублик обіцяють людям похилого віку, тим більша дірка від бублика їм дістанеться.

(Парадокси соціальної політики)

Сергій Палій.