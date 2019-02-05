АМПУ: Провал, ще провал!

Нижче — результати «діяльності» Адміністрації морських портів України, під керівництвом іноземного менеджменту, оплачуваного «від пуза» з рахунків України. Але як пояснити, що чистий дохід впав за 2018 рік на 1 мільярд гривень, а чистий прибуток за 2018 рік впала майже на 1 мільярд?!

«Ми всі пливемо, але все не там,

Де треба за розрахунками…

Був розумний перший капітан,

Другий був ідіотом.

А третій був волюнтарист,

Четвертий був мемуарист.

Ким були п’ятий і шостий

Чого вони хотіли,

На жаль, ні той ні інший

Повідати не встигли.

Так як нам бути?

Куди нам плисти?

Як і раніше незрозуміло.

Зате про це говорити

Тепер ми можемо гласно.»

Ст. Войнович. «Казка про пароплаві.»

Хороший матеріал про те, куди і скільки платять податки українці вийшов. Платять податків дуже багато! Тих, хто не може або не хоче, держчиновники обдирають податками, не шкодуючи сил заради споконвічно худого бюджету.

Однак! Хто сказав, що бюджет нашої держави повинні надходити тільки податки громадян або податки приватних підприємств? В бюджет повинні були б рясно надходити і податки, відрахування, амортизація від роботи державних підприємств країни. Благо цим, що залишилися ще від забвенного УРСР, підприємствам багато чого залишилося від загальнонародного надбання. У нас в країні організацією роботи та справлянням належного з цих держ. підприємств займається і Міністерство економіки, і Фонд Держмайна, і галузеві міністерства. По черзі і спільно «займаються». Зокрема, у списку є Міністерство інфраструктури, організує і направляє роботи підвідомчих йому великих і малих державних підприємств транспортної галузі.

Як повинні працювати ці держ. підприємства? Природно, з прибутком і повної податковою віддачею для підтримки бюджету країни. Особливо монополісти! Такі як Укрзалізниця, Укрпошта, Адміністрація Морських портів України і т. д.. Зрозуміло це логічно, правильно економічно для будь-якої економіки: радянської, західної, китайської і т. д.. І саме для забезпечення прибутковості, зміни принципів роботи в наші держ. підприємства-монополісти за останні роки були набрані невідомо звідки «західні менагеры» з цілком реалізованими претензіями на супер-зарплати. Коболєв в Нафтогазі хвацько вивів мільйони доларів бабусі в США; Смілянський в Укрпошті, природно, мільйонну в місяць зарплату також не тримає в українських банках; Вецкаганс також визнає, що свою мільйонну зарплату переводить в Прибалтику… Схема переведення в готівку і виведення держ. зарплати за кордон була швидко налаштована цими «кращими управлінцями світу» в першу чергу. Назад валюту в країну для них привезуть «заробітчани», які масово виїжджають за валютою, втікаючи від своїх низьких зарплат в Україні…

Цікава схема уряду Гройсмана!..

Тобто викачування валюти з країни надвисокими зарплатами на держпідприємствах вже стійко працює. Залишилося звернути увагу керівництва країни на ефективність цих виплат зарплат. Керують «західні менагеры» найбільшими і прибыльнейшими підприємствами країни, з першої десятки платників податків, наповнювачів бюджету!

«Перша ластівка» прозвучала, коли в кінці 2018 «керівник» Укрпошти влаштував демарш і домігся виплати з бюджету країни 500 млн. грв. на виконання статутної діяльності Укрпошти… тобто з грошей платників податків додають держпідприємству сотні мільйонів гривень винятково під «виски» головного «менагера» Укрпошти, без точних розрахунків, аналітики і т. д.. Водночас, в уряді посилюють тиск на малий та середній бізнес, гальмують транспорт на кордоні і т. д. — тільки щоб забезпечити ці незаплановані витрати бюджету 2018, покриття істерик В. Смілянського. Так виходить?!

У будь-якій нормальній країні такі дії уряду були б кримінальним злочином. В Україні до цього ще не дійшли… Доки?!

Саме для збільшення надходжень до державного бюджету, проведення реформ у портовій галузі від імені держави Україна в портову галузь був кулуарно залучений ще один «західний менагер» Р. Вецкаганс. За два роки держпідприємство не тільки виплатило майже 6 млн. грв. зарплати «рехформатору», але і забезпечила його усім необхідним для реформ: нескінченні поїздки по всьому світу бізнес-класом, обслуговування за рахунок держпідприємства постійно оновлюється західним автопарком, преміями під 500 млн. грн. і т. д.. Тверде «так» реформам імені Р. Вецкаганса постійно висловлює і галузевий міністр, з публічними обіймами. Коротше, будь-який каприз за гроші держпідприємства, тільки результати б потрібні…

Результати:

За вантажообігом показники АМПУ, як впали ще до нинішнього керівництва, тобто у 2016-му (точно тоді, коли почали шукати і погоджувати кандидатуру керівника для «підйому» портів), так і тримаються на рівні 130 млн. тонн без особливих перспектив до збільшення. Стагнація на рівні падіння…

Оголошений в 2018 році зростання вантажопереробки в 2% був досягнутий виключно включенням у звітність вантажів рибного порту Чорноморськ (Закон про Порти це прямо забороняє, але якщо треба…).

Єдина рядок у звітах для «гордості» портових управителів — це зростання вантажообігу морських контейнерах. Так, і то… Приватні термінали в порту Південний і рибному порту Чорноморськ, які самостійно контролюють в’їзд-виїзд контейнерів порти, показали цифри під 70% зростання. Зате два інших терміналу, невдало розташовані в зоні відповідальності Адміністрації Одеського порту, спільно показали зростання всього 14% вантажопотоку.

І причина тут абсолютно прозора і зрозуміла навіть неспеціалісту. Справа в тому, що адміністрація Одеського порту (філія АМПУ) контролює в’їзд в порт і за всі роки свого існування «навісила» шлагбаумных платежів за кожну вантажівку, порожній або навантажений, на суми вже можна порівняти з вартістю вантажних робіт на приватних терміналах в інших портах. Різниця тільки в тому, що на приватних терміналах дійсно вантажать вантажі, а адміністрація Одеського порту виключно збирає «бабло на шлагбаумі» і постійно придумує для обґрунтування цієї «роботи». У двох приватних терміналів Одеського порту в принципі немає іншого під’їзду, крім платного шлагбаума від Адміністрації портів. В результаті виразно проявляється роль самої Адміністрації у конкурентній боротьбі приватних терміналів, портів Великої Одеси. А саме: там, де «проявляє активність» зі своїми численними надбавками за проїзд за шлагбаум Адміністрація портів, там приватні термінали відверто програють у конкуренції.

Оновлений менеджмент АМПУ цей факт вперто не помічає, природно. Між іншим, і сам Одеський порт відверто провалився зі своїм вже поштовим менеджментом» не тільки в перевалці контейнерів. Призначений порт керівництво Укрпошти довело падіння вантажопотоку до рекордних величин, тобто падіння склало аж 11% за підсумками 2018 року. І це при тому, що частина вантажів азовських портів додатково прийшла до портів Великої Одеси.

Добре, з виправданням падіння вантажопотоків можна ще щось придумати. Візьмемося за фінансові звіти. Може бути, ефективність нового менеджменту з супер-європейськими зарплатами покаже, що ефективність роботи держпідприємства АМПУ значно підвищилася, незважаючи на стагнацію в показниках вантажообігу? До бюджету почало надходити набагато більше доходів і не повториться ситуація, схожа на ту, коли Укрпошта вибиває собі на основну діяльність 500 млн. грн. разової допомоги з грошей платників податків?

У таблиці нижче результати «діяльності» Адміністрації морських портів

України під керівництвом іноземного менеджменту, оплачуваного «від пуза» з рахунків України.

Як пояснити, що:

чистий дохід впав за 2018 рік на 1 млрд грн;

чистий прибуток за 2018 рік впала майже на 1 млрд грн?

За умови, що вантажопотік за останні роки вирівнявся на стабільно низькому рівні 2016 року, а доходи Адміністрації портів здебільшого складаються з державних портових зборів і залежать від розмірів суден, що заходять у наші порти, пояснити таке падіння чистого доходу аж на мільярд складно нормальному економісту.

Нормальною економікою неможливо пояснити, як так вийшло, що при падінні обсягів роботи, виручки і прибутку зарплата персоналу зросла за останні роки майже на 500 млн. грн.. Кого і навіщо окремо найняли обслуговувати падіння вантажопотоків, падіння доходів і прибутку на додаткові 500 млн. у рік за рахунок державного підприємства?

А адміністративні витрати на утримання апарату при відверто поганий його грі чому зросли майже на 100 млн. грн.?

А виконання плану по капітальних інвестицій в 2018 році виконано на 45% як пояснити? Тобто навіть при тому, що інвестиції капітально вкладаються в ті проекти, які дозволять АМПУ заробляти в наступні роки (а це найчастіше далеко не так), але і ці капітальні інвестиції не виробляються…

Ніж підприємство буде заробляти далі? Казками про концесії? Шлагбаумом? І для цього потрібні надвисокі зарплати менеджменту Адміністрації?

Головним досягненням портової галузі при його «керівництві» Міністр

Володимир Омелян назвав відсутність великих корупційних скандалів.

Ок, дивимося звіти.

Зокрема, останній звіт Рахункової палати України:

Читаємо далі звіти, тепер від НАБУ: «Суд визнав недійсними договори на днопоглиблення на загальну суму 290 млн. + 712 млн. = 1012 млн. грн., укладені і оплачені з рахунків АМПУ в 2015-2017 роках». Тобто, частково вже з новим євро-менеджментом!

«Де гроші, Зін?!.»

А за грошима за недійсними договорами треба ставати в чергу… Але ж ці капітальні витрати в 2015-2017 роках робили, щоб нащадки роками могли заробляти на інвестованому» і нести прибуток у звіти. А виявляється, гроші тільки викинули і тепер ще за рахунок платників податків детективи намагаються ці кошти повернути державі. Швидше за все, не повернуть.

Хвацько працює портова галузь! На кого?!.

Головний висновок зі звіту Рахункової палати цілком красномовний:

Зате з євро-зарплатами і євро-преміями в АМПУ «не заіржавів».

Цікаво також і виправдання повного провалу в роботі портів від міністра Ст. Омеляна:

У чому конкретно постраждали, які 10 млрд. грн втрат, коли вантажообіг наших азовських портів з їх часткою під 10% усієї портової переробки України зменшився в межах цих аж 10% падіння, але в загальному дохід і прибуток платника податків з першої десятки найбільших в Україні, тобто АМПУ, впала на 16-17% по всім портам сукупно! Допрацювалися… Під нескінченні казки про концесії, про нові інвестиції від будь-то прагнуть інвестувати в наш транспорт західних, арабських і китайських інвесторів…

Коли реальна робота на державне підприємство перетворюється в сурогатний замінник діяльності, коли головним пріоритетом у діяльності чиновників від держави стає пошук способів приховати реально відбувається на підвідомчим їм напрямки роботи на цей же держава і перенесення можливої відповідальності на більш пізні терміни, і тоді включається безжальна економічна статистика повного провалу.

Яка була реакція Уряду України на звіт Рахункової Палати з жорсткими виводами для Міністерства та Адміністрації портів — досі невідома. Повний звіт по посиланню. Зрозуміло, що відповідальних висновків ніхто робити не буде. Не для цього у нас Уряд.

Тому висновки повинна зробити громадськість. А саме: треба всіма способами забезпечити ситуацію у кадрових призначень в новому Уряді України, в оновленій Адміністрації Портів таким чином, щоб у нинішніх управителів галуззю і портами ніяких шансів не було на нові призначення. Після цілковитої дискредитації роботи на державу і ввірену їм галузь, їх і близько не можна допускати до транспортної галузі.

Якщо цього не зробити, то з бюджету за рахунок платників податків скоро будуть дотувати і Адміністрацію портів. Тобто точно так, як вже дотують раніше прибыльнейшую Укрпошту. З їх супер-євро-менагерами на зарплатах, які і не снилися пересічним українцям.

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Олександр Захаров, спеціально для изданя Аргумент

АМПУ: Провал, ще провал! оновлено: Лютий 5, 2019 автором: Redactor