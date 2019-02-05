Фірми з оточення Медведчука більше всіх завезли в Україну дизпалива

Віктор Медведчук

Компанії, що входять в групу Wexler, яку пов’язують з оточенням Віктора Медведчука, стали лідером з імпорту дизельного палива в Україну в минулому році. Таким чином фірми потіснили основного постачальника білоруських нафтопродуктів компанію «БНК-Україна», повідомляє галузеве видання Епкогг з посиланням на дані дослідження Консалтингової групи «А-95».

За даними журналістів, «Анвитрейд», «Оптимусойл» і «Термінал

Ойл» сумарно імпортували 946,5 тис. тонн дизельного палива, що на 26% або

194,3 тис. тонн перевищує обсяг імпорту 2017 року. Частка поставок дизпалива

групою Wexler за рік зросла з 14,3% до 16,4%.

На другому місці – «БНК-Україна», чий обсяг поставок

скоротився на 29% (на 298 тис. тонн) до 739,8 тис. тонн. Журналісти відзначають, що

ряд компаній, наприклад, ОККО і WOG, імпортують білоруське паливо, в тому

числі, через «БНК-Україна».

Незважаючи на це, WOG посіла третє місце за обсягом імпорту

дизпалива з 537,6 тис. тонн (-9% або 46,7 тис. тонн до 2017 року).

«В розрізі джерел поставок, найбільшими імпортерами

російського ресурсу стали Wexler (946,5 тис. тонн), ОККО (404,8 тис. тонн) і

WOG (183,3 тис. тонн). Найбільше білоруського дизпалива імпортували «БНК-Україна»

(739,8 тис. тонн), група «Елемент» (196,4 тис. тонн) і ЗНКГ (169,4 тис. тонн)»,

– зазначає ЗМІ.

WOG також стала лідером за обсягом дизпалива,

імпортованого по морю – 114,1 тис. т порівняно з 68,3 тис. тонн в 2017

році. «До трійки лідерів увійшли група «Трейд Коммодити» з обсягом 101 тис. тонн

і одеська компанія «Євростандарт» (99,5 тис. тонн), – додають журналісти.





Раніше SKELET-info повідомляв, що президент України Петро Порошенко постійно зустрічається з Медведчуком. Також стало відомо, що в окупованому Криму ділянку Глибока нафтогазового родовища в Чорному морі віддали приватній компанії, директором якої є бізнес-партнер сім’ї Медведчука.