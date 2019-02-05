Володимир Зеленський. Все про особисте життя: будинок, машини, дружина і діти

Володимир Зеленський

Зеленський Володимир Олександрович. Біографія і компромат. Досьє на коміка — лідера президентської гонки в Україні, засунувшего за пояс і Тимошенко, і Бойко, і Гриценко і Порошенко

Стати сусідом «кандидата Зе» можна за $245 000. У котеджному містечку, де він живе, є ще порожні будиночки і земля, повідомляє Варвара Квітка на сайті Країна.

Днями 41-річний шоумен Володимир Зеленський, який йде в президенти, подав свою електронну декларацію, а через деякий час виправив її, додавши відсутні речі. А саме: автомобіль дружини BMW X5 (2011 року випуску) і уточнив, що з травня 2012 року 300 володіє акціями компанії Green Family LIMITED (Нікосія, Кіпр). Інші графи залишилися без змін.

З декларації стало відомо, що у сім’ї керівника студії «Квартал 95» чималий список житлової нерухомості, а саме особняк під Києвом, п’ять квартир у столиці, а також 90-метрова квартира в Британії. Згідно з документом, її вартість на момент покупки — понад 42 000 000 гривень, швидше за все житло знаходиться десь у центрі Лондона. Цікаво, що ці апартаменти — найдорожчі з усіх, що є у Зеленського, і купувалися листопаді 2014.

Однак проводить свою передвиборчу діяльність Зеленський тут, в Україні, тому «Країна» вирішила дізнатися, де саме живе шоумен. Як виявилося, Володимир Зеленський з сім’єю проживає в селищі Іванковичі (Васильківський район, Київська область). Котеджне містечко «Маєток» знаходиться в 30-ти кілометрах від столиці.

Якщо вірити декларації, свій будинок, площею 353 квадратних метра, шоумен купив в 2008 році за 814 855 гривень. На той момент курс був 6,87 гривень за один долар США, відповідно ціна особняка була $118 610.



ЖК «Маєток», фото: facebook.com

Через 4 місяці Володимир купив тут же 12 соток землі за 702 240 гривень, що тоді було одно $91 200.

Село Іванковичі і місцевість поруч вважаються однією з самих екологічно чистих околиць столиці. З одного боку селище оточує віковий сосновий бір, з іншого – березовий гай.

На в’їзді в котеджне містечко сидить цілий загін охорони. На територію пропустять, тільки якщо господар домоволодіння підтвердить, що чекає вас. А подивитися особняки, виставлені на продаж, можна за попередньою домовленістю з ріелтором і тільки в його супроводі.

Зазначимо, що стати сусідом Зеленського можна щонайменше за $245 000. В цю вартість входить ділянка 25 сотих і будинок, площею 355 кв. м, але без оздоблювальних робіт.



Оголошення про продаж будинку в Іванковичах, фото: asnu.net

У Зеленського «Маєтке» будинок з вітражними вікнами, трьома санвузлами, просторою кухнею-їдальні, декількома спальнями та літньою терасою. Також Володимир обладнав собі тут спортзал, де знімає свій блог про здоровий спосіб життя Ze Kubiki.

Також на відео можна побачити фрагменти інтер’єру будинку Зе (так називають Зеленського в шоу-бізнесовій тусовці). Зокрема, велику кухню-їдальню, де він готує собі сніданок.

Замість гаража – навіс, під яким у Володі стоять автомобілі класу люкс. Зокрема сам Зеленський їздить на позашляховику Land Rover. Найчастіше з водієм і машинами супроводу з охороною.

На території селища розташовані приватні садок та школа, ігрова зона з різноманітними гірками та гойдалками, спортивний майданчик та паркові алеї. Під рукою знаходяться автомийка та СТО. Також у розпорядженні жителів власне озеро, в яке кожен сезон запускають рибу. Тут навіть проводять конкурси на кращого рибака серед мешканців котеджного містечка.

Апартаменти в цій елітній місцевості Зеленський у своїх інтерв’ю раніше називав «дачею», але очевидно, що сім’я проживає тут не сезонно, а постійно.

Дружина і діти

З Оленою Кияшко (дівоче прізвище) комік познайомився, коли йому було 17 років. Прозустрічалась пара вісім років і в 2003 році Володимир зробив Олені пропозицію руки і серця, незабаром вони одружилися.



Володимир і Олена Зеленские, фото: facebook.com

У 2004 році у них народилася донька Олександра, а в 2013 — син Кирило.

Цікаво, що, після знайомства з Зеленським, його кохана дівчина Олена ходила на репетиції і виступи з його участю. Спочатку вона просто була присутня на дебатах, а потім мимоволі втягнулася, почала пропонувати якісь смішні моменти, придумувала ситуації і мініатюри. Пізніше вона почала їздити по інших містах разом з колективом, і хтось запропонував Олені стати повноправним автором текстів. Так вона опинилася в якості автора і сценариста в колективі «95 кварталу».



Олена Зеленська, фото: facebook.com

Саме вона допомогла доньці Саші виграти 50 000 гривень у шоу «Розсміши коміка», де суддею був сам Зеленський.

Трохи пізніше Зеленський розповів в інтерв’ю «Теленеделе», що він ні про що не знав і це був сюрприз: «До цього вони з Оленою говорили, що хочуть спробувати свої сили на проекті, і я сказав: «Ні в якому разі!». На запис найближчого випуску не прийшли — приспали мою пильність, і я розслабився. А потім їх уже й не чекав. Жарти допомагала готувати і Олена, і хтось з хлопців».На питання як Саша розпорядилася призовими грошима, її батько відповів, що вона не жадібна і віддала дітям на лікування: «Віддала якимось дітям на лікування. Вона не жадібна. І не марнотрат. Це у неї від мами. Лена її виховує так, що нічого зайвого бути не повинно: це дороге, це непотрібне, це вже було, чому ти хочеш його знову? У мене інший принцип: немає грошей – значить, немає. Отримав – гуляють всі! Навколо повинні бути веселощі і щастя».



Саша, дочка Зеленського, фото: прес-служба

Під час участі в шоу, дівчинка розповіла, що в школі її улюблені предмети — українська мова та інформатика, а ще вона займається малюванням, вокалом, ходить на тайський бокс і теніс.



Олена і Олександра Зеленские, фото: facebook.com

Також у сім’ї підростає син Кирило, але поки що не було жодних публічних з ним фотосесій, а в соціальних мережах батьки знімки хлопчика ще не показували.

Машини і доходи

Автопарк родини складається з трьох машин. У власності у шоумена — майже новий Land Rover, куплений в 2016 році майже за 5 мільйонів гривень. У дружини — Mercedes S 500 4 MATIC та доданий пізніше в декларацію — позашляховик BMW X5 (2011 року випуску).

За 2017 рік артист задекларував майже 8 мільйонів гривень доходу. Сюди входять надходження від передач і концертів, а також здача в оренду закордонної нерухомості — мабуть, йдеться про тій самій лондонській квартирі.

На рахунках у сім’ї Зеленських — близько $750000 і півтора мільйона у гривні. Подружжя користуються послугами «Привату» і «ОТП-банку».

Також подружжя володіють декількома компаніями на Кіпрі та Віргінських островах. Три фірми записані на Зеленського і одна — на його дружину.

Володимир Зеленський. Все про особисте життя: будинок, машини, дружина і діти оновлено: Лютий 4, 2019 автором: creator