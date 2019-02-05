Журналіст дізнався, як у Луценка закрили справу проти екс-директора «Укрхімтрансаміак» Бондика

Віктор Бондик

Очолює у часи правління Віктора Януковича державне підприємство «Укрхімтрансаміак» Віктор Бондик побудував найвищий в Україні паркан навколо свого особняка. Про це розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап у своєму відеоблозі «Право на правду», повідомляє «24 канал».

«Після Майдану з’ясувалося, що при керівництві Бондика крадіжки

і зловживання з аміаком обчислюються десятками тисяч тонн. Це пояснює, звідки

у Бондика гроші на шикарний особняк і на рекордної висоти паркан», – повідомив Гнап.

Він нагадав, що в 2017 року в Швейцарії заарештували на $21 мільйон

і 7 мільйонів євро, які належали Бондику. Тоді ж генеральний прокурор

Юрій Луценко повідомив, що Бондику повідомлено про підозру. «За те, що він звернув

кошти державного «Укрхімтрансаміак» на користь торгового Амстердамського

банку, а потім завдав збитків державі на мільйони доларів», – зазначив

журналіст.

Однак через майже два роки Бондик досі живе у своєму

маєтку, і його паркан не знесений і навіть не став менше. «І ось днями за рішенням одного

з київських судів стало відомо, що гучна справа проти Віктора Бондика закрито

за відсутністю складу злочину. Крім того, суд зняв арешт з його рахунків в Україні,

що автоматично може спричинити за собою і розморожування його рахунків у Швейцарії.

І якби не пильність журналістів, які аналізують всі рішення української

Феміди, ми б і не дізналися про закриття цієї резонансної справи», – зазначив Гнап.

Журналіст також цікавиться, куди піде частина з розморожених

мільйонів Бондика

Раніше SKELET-info повідомляв, що Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо Бондика за підозрою у розкраданні державних коштів. Крім того Швейцарія передала Україні документи, які стосуються кримінальної справи про розкрадання грошей в «Укрхимтрансаммиаке».