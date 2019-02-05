Давид Макар’ян

Рейдерську атаку на Одеський національний медичний університет, спроби якої тривають з літа 2018 року, займається народний депутат від Блоку Петра Порошенка Давид Макар’ян. Він ж «кришує» підпільні казино в Миколаєві. Про це йдеться в статті Сomments.ua.

За даними видання, Макар’ян діє в інтересах Владлены Дубініної — колишнього проректора Одму та заступника міністра охорони здоров’я в уряді Миколи Азарова. Так, з подачі депутатських звернень Макарьяна почалися систематичні перевірки діяльності ректора Валерія Запорожана та самого університету. Нагадаємо, в результаті перевірки Міністерство охорони здоров’я расторгнуло контракт з Запорожаном і спробував призначити в. о. ректора Дубініну.

У грудні 2018 року Макарьяна і Дубініну помітили в елітному київському ресторані «Catch Seafood Restaurant». Виходячи з меню страв на столі вечеря обійшовся компанії як мінімум в 10 тисяч гривень або в три мінімальні зарплати. «Чим саме підкріплено дружба Макарьяна з Дубініної, судити складно, відомо лише, що як і нардеп чиновниця намагалася приховати від громадськості дані про свої багатства, за що потрапила в топ-10 порушників антикорупційного законодавства», — йдеться в матеріалі.

У Миколаєві Макар’ян «кришує» незаконний гральний бізнес свого однокласника і колишнього помічника Артема Єгіазаряна. Йому належить мережа казино з рулеткою, картковими столами і автоматами. У найбільшому з них, на розі Московської і Спаської (приміщення колишнього ресторану «Додому»), оборот досягає декількох сотень доларів в годину.

Нагадаємо, в липні 2018 року Нацагентство по запобіганню корупції направив до суду протокол про адміністративні правопорушення щодо недостовірних відомостей у декларації нардепа Макарьяна. Перевірка НАПК встановила, що він вніс до декларації неправдиві відомості про вартість власного нежитлового приміщення у Миколаєві, а також не вказав, що є власником ТОВ «Гранд-Авто-Нік».

Нардеп від БПП Давид Макар’ян курирує рейдерів Одеського медуніверситету, — ЗМІ оновлено: Лютий 5, 2019 автором: Redactor