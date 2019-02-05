За підозрою в підпалі будинку в Парижі затримана мешканка згорілого будинку

Основною версією слідства на даному етапі є навмисний підпал, в якому підозрюють мешканку будинку.

Біля місця пожежі в Парижі була затримана жінка, яка страждає психічними розладами. Про це у вівторок, 5 лютого.

Прокурор Парижа Ремі Хейц заявив, що число загиблих досягло восьми осіб, ще 30 людей поранені.

“На даному етапі версія, якій віддається перевага, – злочинна дія, був заарештований чоловік, який живе в будівлі”, – зазначив Хейц.

За інформацією телеканалу, була арештована 41-річна психічно хвора жінка. Розпочато розслідування.