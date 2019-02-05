Чи зможе Росія повторити сирійський сценарій у Венесуелі

Новий локальний військовий конфлікт, який може мати глобальні наслідки, назріває у Венесуелі. Дональд Трамп допустив відправку туди американських військових. «Звичайно, це можливо, це один з варіантів», — заявив президент США в ефірі телекомпанії CBS.

Крім того, днями пресі вдалося зняти запис у блокноті радника Трампа з національної безпеки Джона Болтона: «п’ять тисяч солдатів в Колумбію». А 7 лютого має відбутися зустріч президента Колумбії Івана Дуке з американським президентом. Збіг?

Москва проігнорувати такі факти не могла. «Сполучені Штати не приховують, що хочуть змінити режим за будь-яку ціну… Трамп сказав, що залишає на столі варіант військового втручання. Це підриває всі основи міжнародного права», — обурився Сергій Лавров.

Гнів російського МЗС зрозумілий. У Венесуелі на очах складається ситуація другий Сирії. Росія своїм втручанням на Близькому Сході розраховувала припинити практику порушення міжнародного права. Тепер доведеться втручатися і в Латинській Америці теж? Особливо враховуючи, що існують економічні інтереси Росії у Венесуелі. Це контракти в рамках військово-технічного співробітництва на обслуговування техніки та масовані вкладення в нафтовий сектор цієї країни. Називається сума в 17 млрд. доларів.

Однак чи вистачить у Росії сил на військове втручання? Венесуела — не близький світ. Можливо, тому поки ми діємо на дипломатичному полі. Обіцяно вибудовування діалогу з опорою на пропозиції Мексики і Уругваю, які оголосили про підтримку Мадуро.

Несподівана допомога прийшла з Італії, яка наклала вето на рішення Євросоюзу про визнання Гуайдо тимчасовим президентом. Розколоти Захід по венесуельському питання — дорогого коштує.

Багато залежить від того, як буде розвиватися ситуація всередині самої Венесуели. У минулі вихідні В Каракасі відбулися вуличні маніфестації супротивників і прихильників Мадуро, але говорити про перевагу однієї зі сторін передчасно.

При цьому до Гуайдо продовжують перебігати деякі чиновники і навіть військові. Серед останніх генерал ВПС. Недарма Мадуро допустив переростання політичної кризи в громадянську війну за підтримки США. «Все залежить від рівня божевілля і агресивності північної імперії», — пояснив він.

Політолог-американист, експерт Центру дослідження проблем безпеки РАН Костянтин Блохін очікує, що Вашингтон може використовувати для вторгнення до Венесуели третю силу.

— Широкомасштабне вторгнення США, наприклад, як в Ірак чи Афганістан, я виключаю. Тому що Венесуела може перетворитися для Трампа в латиноамериканський В’єтнам. Інтервенція консолідує венесуельців проти Америки і лише посилить режим Мадуро. Невідомо, чи принесе це плюси американцям. Як показує практика, санкційне тиск ефективніше, ніж груба сила.

Та й сам Трамп не прихильник широкомасштабних вторгнень. Він не задоволений тим, що Сполучені Штати витратили 7-8 трлн. доларів на Близькому Сході. Він прихильник згортання американської військової присутності. А якщо воно десь є, то нехай приймаюча сторона за це сплачує. Зараз, наприклад, йдуть переговори про ціну подальшого перебування американських військових в Південній Кореї.

Так що масштабного сухопутного вторгнення до Венесуели — boots andegraund (чоботи на землі) швидше за все не буде.

«СП»: — Тоді яке, якого масштабу, втручання найімовірніше?

— Швидше, можлива обмежена спецоперація з використанням американських Сил спеціального призначення. Причому, не для зміни режиму, а для ліквідації самого Мадуро. Адже вбити лідера легше, ніж змінити режим.

Про необхідність вбити Чавеса декілька років тому публічно заявляв впливовий американський політик Пет Робертсон. І ми знаємо, що потім Чавес несподівано помер від раку. Самого Мадуро нещодавно теж намагалися атакувати з допомогою дронов під час параду.

Але можуть бути й інші сценарії. Можливо, Болтон невипадково продемонстрував пресі свій блокнот із записом про відправку військ в Колумбію. Вашингтон не любить, коли гинуть американські солдати, а от змусити підконтрольну Колумбію розпочати військові операції міг цілком.

«СП»: — Болтона вважають «яструбом»…

— Симптоматично, що зараз головним американським куратором Венесуелі є Еліот Абрамс. Це радикальний яструб, неоконсерватор. Він знаменитий своєю причетністю до операції «Іран — контранс», коли ЦРУ в таємниці від Конгресу, разом з Ізраїлем продавали зброю Ірану проти Іраку, а на отримані гроші фінансували «контрас» у Нікарагуа. Коли все це розкрилося при адміністрації Рейгана Абрамса стали судити. Але потім Джордж Буш-старший його виправдав.

Крім того, саме Абрамс разом з Дональдом Рамсфелдом, Діком Чейні і Полом Вулфовіцем чинили тиск на Джорджа Буша-молодшого, щоб він розпочав широкомасштабне вторгнення в Ірак. Абрамс входив в організацію «Проект за нове американське століття», метою якої було збереження лідерства США у світі будь-якими засобами.

Якщо Трамп підпаде під вплив Абрамса, наслідки будуть катастрофічними не тільки для Венесуели, але і для всієї Латинської Америки. Так і так вже видно, що США повертаються до більш активної ролі у Латинській Америці. Свої провали на Близькому Сході і в Євразії вони намагаються компенсувати на південноамериканському континенті, де їх позиції сильніше.

Тим більше що відбувається посилення впливу Росії і Китаю в Західній півкулі. Тому США хочуть це вплив підірвати.

І швидше за все це синхронізовано з ідеями Трампа з нафти. Він в своїй книзі «Колишню могутність Америки» писав: «Моє завдання знизити ціну нафти до 20 доларів за барель». Щоб потім довести до банкрутства всіх конкурентів, які ненавидять Америку і роблять нафти на гроші. Це та ж Венесуела, Росія і Саудівська Аравія, яка винна у 11 вересня.

На думку військового експерта Олексія Леонкова, Венесуела готова дати відсіч на американське вторгнення, якщо воно відбудеться в класичній формі.

— Коли Росія втручалася в Сирію, сирійська армія по відношенню до атакуючій стороні являла собою жалюгідне видовище. Їх атакували терористи, озброєні сучасною зброєю, засобами зв’язку, розвідки. Тобто мали всі переваги перед регулярної армії цієї країни. Росія змінила співвідношення сил, що і дозволило дати відсіч терористам.

У Венесуелі ситуація трохи інша. Військово-технічну допомогу ми вже зробили. Росія поставила туди озброєнь приблизно на 12 млрд. доларів. В результаті Венесуела модернізувала свої сухопутні війська: бронетанкові частини й артилерію, у тому числі системи залпового вогню.

Венесуела може вибудувати ешелоновану систему ППО. Зрозуміло, що засоби нападу, які зазвичай використовують американці — «Томагавки», венесуельці швидше за все зіб’ють. У них є комплекси «Тор-М1», «Бук-М2Е» і З-300ВМ. Вони дозволять справлятися з крилатими ракетами і з літаками, якщо вони будуть брати участь в атаці. Крім того, Венесуела отримала авіаційну техніку.

Так що протистояти агресії високотехнологічного такої країни, як США, вона зможе. А будь-яка висадка десанту в умовах тропіків стане повторенням В’єтнаму. Воювати в «зеленці» американці так і не навчилися.

«СП»: — Знову чужими руками будуть?

— Швидше за все, Сполучені Штати не підуть на прямий конфлікт з Венесуелою. Швидше за все, вони залучають для цього Колумбію. Ну, і може бути направлять в якості інструкторів свої ПВК, які до цього були у Сирії та інших регіонах. Це дозволить Трампу в будь-який момент «умити руки».

Треба також враховувати, що Пентагон нещодавно позбувся досвідченого керівника Джеймса Мэттиса. Він, як колишній командир Корпусу морської піхоти мав великий авторитет у військах. Разом з ним з Пентагону пішли ще кілька досвідчених військових керівників.

«СП»: — Мабуть, недарма 7 лютого Трамп зустрічається з президентом Колумбії…

— Так, а перед цим в Колумбію поїхав один «товариш» з Об’єднаного комітету начальників штабів США. Він не випити-закусити туди поїхав, а оцінити стан збройних сил Колумбії і дати інструкції, які частини підуть через кордон під виглядом венесуельських повстанців. Адже у Гуайдо повинні бути свої збройні частини. Американці, звичайно, їх підтримають ударами з повітря як у Сирії.

Тому зараз багато залежить від того, як швидко Україна зможе провести мобілізацію. Важлива також військово-технічна допомога, яку можуть надати як Росія, так і Китай. Думаю, зараз це предмет переговорів. США розуміють, що ми дуже швидко можемо перекинути до Венесуели контингент наших військ. Після цього конфлікт США-Венесуела перетвориться в конфлікт США-Росія.

Про російських нафтових інтересах у Венесуелі розповів керівник аналітичного управління Фонду національної енергетичної безпеки Олександр Пасічник.

— Всі ми, звичайно, не втратимо у Венесуелі, але труднощів додасться. Якісь проекти можуть бути переглянуті. Можуть виникнути проблеми з передплатою «Роснефти», яка там «зависла». Не вкрите ще близько 3 млрд. доларів, які ми давали під поставки нафти.

Цю нафту ми відправляємо на НПЗ в індійському місті Вадинар, який був акціонований «Роснефтью». Так що вона стратегічна — для неї вже є ринок. Тепер можуть з’явитися труднощі в реалізації стратегії повного циклу переробки «Роснефти».

Також очікувані труднощі з простроченням поточних платежів за кредитами. По лінії Мінфіну домовилися, що тіло кредиту поки не сплачується, тільки відсотки. Черговий транш повинен бути навесні. Він невеликий, але це принципово — буде чи не буде затягуватися.

«СП»: — Все це впливає на світовий ринок нафти?

— Звичайно, геополітична невизначеність у Венесуелі благотворно впливає на ціну за барель. Вона росте.

Ну, а як конкретно будуть розвиватися події у Венесуелі друга Сирія чи Лівія, не знає ніхто. Наскільки будуть рішучі американці, як відреагує Росія В будь-якому випадку за Венесуели належить боротися. Питання, якими методами. Поки що, ми бачимо, використовуються політичні важелі.