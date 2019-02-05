Чому у молодих людей немає шансів ні у себе в країні, ні за «бугром»

4 лютого «Левада-центр опублікував результати опитування, в якому з’ясовував міграційні настрої росіян. Виявилося, що в цілому по країні охочих проміняти свою багатостраждальну Батьківщину на що-небудь більш благополучне — 17%, і ця цифра залишається приблизно такий довгі роки. Турбує в цьому опитуванні той факт, що серед молоді (18-24 роки) з тугою і надією на привабливу кордон дивиться 41%.

Кремль такі цифри не бентежать. «Це не такий високий показник», — відмахнувся прес-секретар президента Дмитро Пєсков. В цілому, звичайно, оптимізм — штука хороша, допомагає в роботі і особистому житті. Тим більше, коли власна дочка Єлизавета вже давно живе і навчається в Парижі і повертатися в країну, де працює тато, бажанням поки що не горить.

Але ми люди простіші, і коли майже половина тих, з ким прийнято пов’язувати майбутнє країни, мріють її покинути, це викликає певне занепокоєння.

В цілому, кожному, у кого є очі і хто не занадто сентиментальний, такі настрої молоді зрозумілі: якщо у тебе немає серйозних зв’язків, то фантастична кар’єра сенатора Рауфа Арашукова або сина Валентини Матвієнко навряд чи світить. Які зараз найпривабливіші кар’єрні шляху? Держслужба або робота в держкорпорації. Але місць там на всіх талановитих і розумних не вистачить, адже потрібно і для самих рідних і близьких залишити. А серйозно мріяти про кар’єру менеджера з продажу в салоні стільникового зв’язку в свої 20 років дано не кожному.

Жахливий фінансовий розшарування в Росії і давно заіржавілі і демонтовані за непотрібністю соціальні ліфти — справжній якір на будь-які плани з реформування економіки країни і переведення її на прогресивні рейки. «Скляна стеля» у нас працює не за гендерною, а за кастовому ознакою. І все це не можна приховати за бравурними промовами і розмовами про неминучий «прориві».

З іншого боку, молодості властива деяка поверховість суджень, віра в те, що добре там, де нас немає. Перед очима у багатьох, які побували в якості туристів «за бугром», або побачили Захід по телевізору — образ сяючого благополуччям світу, де торжествує справедливість і успіх, а всі двері відчинені навстіж.

Завжди трохи шкода руйнувати прекрасні картини, але без цього не обійтися. Можливо, найталановитіші, видатні хлопці дійсно знайдуть в прекрасне далеко спосіб реалізувати себе, вигравши конкуренцію у місцевих випускників елітних приватних шкіл і коледжів і протиснувшись у час, що залишився від квот для нацменшин простір, будуть працювати на транснаціональні корпорації або (і) на іноземні спецслужби. Але їх буде менше, ніж 41% від російської молоді.

Іншим, хто наважиться шукати своє щастя далеко від дому, доведеться вести нерівну боротьбу за дах і стіл з невимогливими українцями, поляками і вихідцями з Африки, щоб у підсумку виявити себе менеджером з продажу в німецькому салоні стільникового зв’язку. Чи варта гра свічок — вирішувати, звичайно, кожен може для себе.

В усьому цьому дуже шкода молодих хлопців і дівчат, які мріють виїхати звідси не тому, що не люблять свою країну, а потім, що хочуть жити гідно, відчувати себе потрібними і затребуваними, а не обслуговувати забаганки чергового очманілий від власної влади чинуші. Але вони виявляються затиснутими з двох сторін: з цієї — кастовостью масштабів самого справжнього феодалізму, з тієї — статусом заробітчанина, в якому немає нічого хорошого. Про який багато може розповісти будь-заробітчанин.