У переговорах бере участь колишній президент країни, однак, відсутні представники нинішнього уряду.

У вівторок, 5 лютого в Москві стартують дводенні мирні переговори щодо ситуації в Афганістані.

Відзначається, що в них беруть участь високопоставлені афганські представники, включаючи колишнього президента Хаміда Карзая, однак відсутні офіційні представники нинішнього уряду.

Переговори в Росії, які раніше вже розкритикували в адміністрації президента Афганістану, по всій ймовірності, є спробою розширити підхід до мирного врегулювання 17-річного внутрішнього конфлікту.

За оцінками західної преси, нинішній переговорый процес набирає обертів. Російська влада, однак, відкинули твердження, що організували московську зустріч, поступаючись цю роль базується в Москві афганської діаспори. Однак, як зазначає видання з посиланням на західні джерела, дуже малоймовірно, що подібна подія важливого міжнародного рівня могло б відкритися в Москві без схвалення Кремля.