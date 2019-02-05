Комітет ЄП закликає до обмеження співпраці з Росією

Взаємодія з РФ потрібно обмежити сферами, що представляє загальний інтерес, а також продовжувати дію антиросійських санкцій.

Європейські парламентарі закликають до вибіркового взаємодії з Росією, підтримки санкцій проти РФ і скасування будівництва Північного потоку-2. Відповідну резолюцію в понеділок, 4 лютого, ухвалив комітет з міжнародних справ Європарламенту, повідомляє прес-служба ЄП.

За відповідний документ проголосували 27 членів комітету, чотири виступили проти, 15 утрималися.

Як йдеться в документі, ЄС повинен співпрацювати з Росією тільки в галузях, що становлять спільний інтерес, а також необхідно переглянути чинну Угоду про партнерство та співробітництво (PCA).

Члени Європарламенту заявили про засудження дій Росії в Азовському морі та її неодноразові порушення територіальних вод і повітряного простору країн Балтійського регіону.

Крім того, підкреслюється, що нинішні санкції повинні залишитися в силі, і ЄС повинен бути готовий до подальших дій, особливо з допомогою цілеспрямованих санкцій проти окремих осіб.

У зв’язку з цим члени Європарламенту закликають відповідні країни ЄС припинити всі програми видачі “золотих віз чи паспортів” і закликають Європейську комісію і службу зовнішніх дій підготувати пропозицію європейської версії “Закону Магнітського”.

Хоча члени Європарламенту з закордонних справ більше не хочуть розглядати Росію як стратегічного партнера, вони підкреслюють, що ЄС сьогодні є найбільшим торговим партнером Росії і збереже цю позицію в найближчому майбутньому. Однак євродепутати повторюють свій заклик про скасування проекту Північний потік-2, оскільки він посилює залежність ЄС від поставок російського газу і загрожує внутрішнього ринку ЄС.

Європейський парламент розгляне резолюцію на Страсбурзькій пленарній сесії в березні.