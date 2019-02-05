Дежавю: 150 тисяч іракських бійців чекають наказ, щоб перебити 5200 американських солдатів

28 січня 2019 року авторитетний іракський політик Аль-Хазали прямо сказав, що його держава готова знищити на своїй території американські війська, якщо Вашингтон не виконає вимогу місцевих законодавців «покинути країну», коли буде прийнято відповідне рішення. Його слова цитує Associated Press: «Я думаю, що більше половини членів парламенту відкидають присутність збройних сил США в принципі».

Сталося це після того, як відразу кілька іракських новинних каналів повідомили, що в результаті авіаудару США в провінції Анбар біля озера Сарсар загинуло, щонайменше, 30 бійців шиїтських загонів Хашд Аль-Шааби. Мова, між іншим, йде про Сили народної мобілізації Іраку, військово-політичної організації, яка набирає шалену популярність серед переважаючого шиїтського населення країни.

Американська сторона, і частину армійського керівництва Іраку, які отримали освіту в Сполучених Штатах, поспішили спростувати це повідомлення, мовляв, детальне розслідування не знайшло винних у ВПС США. Проте в Месопотамії мало хто сумнівається в причетності американців до віроломному бомбового удару. Тим більше, багато іракців були свідками невмотивованого насильства «визволителів».

Скажемо більше: ситуація з військовими злочину в Іраку досягла такого напруження, що навіть в США змушені реагувати на критику правозахисників. Зокрема, в Сан-Дієго саме в ці дні стартував судовий процес проти «морського котика» Едварда Р. Галлахера, який хвалиться тим, що особисто вбив 200 іракців. За інформацією слідчих, він «кінчав» по три людини в день, щоб зробити «хорошу математику».

Серед підтверджених жертв Галлахера значиться поранений дитина, нібито малолітній боєць «Ісламської держави», якому «бравий солдат» завдав удар ножем у горло в травні 2017 року під час операції в іракському Мосулі. Схоже, що Міноборони США хотіли сховати кінці у воду, але злочин отримало широкий резонанс. Багато бачили на своєму віку адвокати серійного вбивці в мундирі «морського котика» були пригнічені, коли ознайомилися з фото і відео злочинів, вилученими з трьох мобільних телефонів військового злочинця.

Якщо б «герой Америки» не хапався своїми кривавими пригодами, ніхто і не дізнався б про масові вбивства. Додамо, що, принаймні, 7 співробітників Галлахера бачили ці злочини, але не завадили злодійства. Судячи з усього, вони не були шоковані, що побічно підтверджує широку практику невмотивованого насильства щодо іракців. До речі, свідки отримали імунітет від судового переслідування, якщо сприятимуть розслідуванню. Їх пробачать, навіть якщо хтось особисто допомагав кривавому «морському котику».

Ця ремарка наочно демонструє англосаксонський підхід до військових операцій за кордоном. Власне, тому ніхто в Іраку не повірив висновками комісії Пентагону, що бійців Сил народної мобілізації не бомбили американські літаки, а якісь інші іранські, то росіяни.

За інформацією прес-служби Хашд Аль-Шааби, 15 січня 2019 року американський спецназ спільно з проамериканськими сунітськими угрупованнями спробував таємно перейти кордон Сирії для проведення «підозрілою» операції. Але їм не дали це зробити, що, мабуть, і стало причиною бомбового «покарання».

Зазначимо, що чисельність багнетів Хашд Аль-Шааби, які мають бойовий досвід, перевищила 150 тисяч мотивованих бійців. Депутату парламенту Аль-Хазали, до речі, вдалося легалізувати Сили народної мобілізації у вигляді ЧВК. Зроблено це було після того, як загони народних ополченців взяли безпосередню участь у розгромі ИГИЛ. Але зараз Пентагон в поспіху навішує іракському ПВК ярлик терористичної організації, яка нібито співпрацює з рухом «Хезболла».

Детонатором наростаючих протиріч між Багдадом і Вашингтоном став несподіваний візит Дональда Трампа в цю країну в кінці грудня 2018 року. Тоді президент США відвідав 5200 американських солдатів, що знаходяться в Іраку. Масло у вогонь підлили слова глави Білого дому, який оголосив, що армія США буде перебувати тут «так довго, як це необхідно», незважаючи навіть на прохання Багдада. Це вкрай негативно інтерпретується місцевим населенням.

Іракські політичні лідери люто засудили цю поїздку і назвали візит порушенням суверенітету Іраку. Показово, що прем’єр-міністр Іраку Абдул-Махді відмовився зустрітися з Трампом, пославшись на розбіжності з приводу місця проведення переговорів. А Сабах Аль-Сааді, керівник парламентського блоку «Ісла», закликав до скликання екстреної сесії парламенту, щоб обговорити це кричуща подія і також вказати Трампу на двері зі словами «окупація Іраку США закінчена».

Другий не менш важливий фактор полягає в антиіранських санкцій. Багдад, як політичний центр, опинився у вельми скрутному становищі. Будь іракський прем’єр-міністр, будь-який політик і навіть армійський командир, який підтримає цей крок, буде моментально очернен як американська маріонетка і зіткнеться з непримиренною опозицією з боку численних політичних груп в Месопотамії.

Сьогодні вздовж 1458 км іраксько-іранського кордону побудовані численні логістичні центри, які тільки в 2018 році забезпечили товарообіг між двома країнами на суму понад $12 млрд. До цього логічно додати величезну взаємне паломництво в шиїтські святі місця Іраку та Ірану. У підсумку, перед Вашингтоном намалювалася величезна небезпека у вигляді стратегічного союзу між Тегераном і Багдадом.

США намагаються ігнорувати наявності сильного народного руху серед населення Іраку, підтримуваного шиїтськими рухами Ірану. Між тим, ці Сили більше чотирьох років билися з ИГИЛ і, можна не сумніватися, готові вести тривалу повстанську війну проти американських військ в Іраку, навіть не звертаючись за підтримкою до Тегерану. «Є багато бойових груп, які билися на смерть з „Ісламським державою“ і навіть формально входили до лав проамериканської коаліції. Але після розгрому ИГИЛ вони відмовилися бути інтегрованими в проамериканські Міноборони Іраку або в Міністерство внутрішніх справ», — пише American Herald Tribune.

Можливо, нинішній уряд Іраку ще не готове оголосити війну Америці, але воно вже не в силах зупинити загони Хашд Аль-Шааби, якщо ті отримають парламенту закон про неприпустимість американських військ на території країни. У цьому випадку Вашингтон опиниться в дуже складному становищі, бо, залишаючись в Месопотамії, порушить міжнародне право, а якщо піде, то програє 16-річну війну.