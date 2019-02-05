Колапс нафтової промисловості Венесуели близький

Лідер профспілки нафтовиків Венесуели Луїс Ернандес повідомив, що у країни немає жодних можливостей займатися поставками нафти з-за американських санкцій.

Як пише видання The Wall Street Journal, експортні поставки венесуельської нафти різко скоротилися з-за обмежувальних заходів, які ввели проти країни США. За словами Ернандеса, наближається колапс нафтової промисловості Венесуели, що несе ризик серйозних негативних наслідків для всього світового енергетичного ринку.

«Це абсолютна катастрофа. Практично не залишилося жодної можливості займатися поставками нафти», – заявив Ернандес, слова якого цитує видання, яке також зазначає, що на обсяги нафтовидобутку у Венесуелі робить негативний вплив і брак робочої сили, оскільки багато венесуельці йдуть з роботи за галопуючої інфляції і регулярних затримок заробітної плати.

Також венесуельська нафтова галузь страждає від нестачі субнефтепродуктов, які імпортуються — вони потрібні для розведення виробленої в країні важкою сирої нафти та її подальшої перекачування в експортні термінали, пише The Wall Street Journal.

В результаті законного уряду Мадуро стає все складніше знаходити покупців і гарантувати отримання платежів за продане сировина — сьогодні це фактично єдине джерело доходів законних влади, які не можуть подолати ситуацію двовладдя в країні.

The Wall Street Journal повідомляє, що з початку року вже кільком нефтеналивным танкери, що мають відношення до підприємств Chevron, Repsol і російському “ЛУКОЙЛу”, довелося поміняти курс або ж призупинити транспортування з-за тих проблем з блокуванням рахунків Венесуели, які чинять США. Оплачувати венесуельську нафту стає все важче, а інколи це навіть неможливо зробити. США планомірно душать уряд Мадуро – дотискає ситуацію до логічного кінця, коли в країні з-за повної відсутності коштів наступить хаос, а офіційна влада, якій Вашингтон відмовив у легітимності, впаде сама собою.

Інформація отримана з супутників також свідчить про те, що перевезення «чорного золота» в районі найбільшого у Венесуелі нафтопорту Маракайбо істотно знизилася. Правда, тепер часом і сама Венесуела затримує або скасовують нефтпоставки, оскільки в уряду є побоювання, що виручені кошти можуть опинитися в опозиції, пише The Wall Street Journal

Раніше, в минулому місяці, Вашингтон ввів санкції щодо венесуельської нафтовидобувної компанії PDVSA, що викликало негативну реакцію Кремля, який назвав дії США недобросовісною конкуренцією.