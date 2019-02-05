Естонія згадала: Росія нам Печорський район повинна

Шанувальник естонських есесівців, колишній міністр оборони, міністр юстиції Естонії Урмас Рейнсалу виступив з територіальними претензіями до Росії і зажадав відшкодувати збитки від «радянської окупації», як він поименовал вступ республіки до складу Радянського Союзу.

Про це міністр заявив на сторінках видання Eesti Päevaleht (Естонська денна газета») у зв’язку з черговою річницею так званого Тартуського миру.

Тартуський мирний договір був підписаний 2 лютого 1920 року між РРФСР і Естонією в місті Тарту, насправді — у стародавньому російському місті Юр’єв, так пойменованому князем Ярославом Мудрим. Тарту носив різні назви — в залежності від того, кому належало, але вже точно не естонцям до розпаду Російської імперії. Місто називалося Юр’їв у 1030 — 1224 роках, потім аж до 1893 по-німецьки — Дерпт, потім до 1918 року знову був Юріїв.

Тартуський мир передбачав не його статус, а статус республіки. Естонці за допомогою білогвардійської Північно-Західної армії, британського військово-морського флоту, фінських, шведських і датських добровольців відвоювали незалежність у Червоній армії в так званої визвольної війни в період з 28 листопада 1918 року по 3 січня 1920 року. І ось 2 лютого 1920 року на конференції в місті Тарту глави делегацій Естонії — колишній керівник автономної Естляндськой губернії у складі Російської імперії Яан Поска, відомий до революції як Іван Іванович Поска, і РРФСР — радянський дипломат Адольф Йоффе підписали договір, за яким Радянська Росія відмовилася від будь-яких прав на Естонію і першою визнала де-юре Естонську Республіку.

Що стосується радянської окупації, про яку так любить розмірковувати Урмас Рейнсалу, то в МЗС Росії у зв’язку з цим уточнили: приєднання Естонії до СРСР відбулося у відповідності з нормами міжнародного права. Таким чином, термін «окупація» в цьому випадку використовуватися не може.

Нагадаємо: 28 вересня 1939 року голова Раднаркому і нарком закордонних справ СРСР В’ячеслав Молотов і міністр закордонних справ Естонської республіки Карл Сельтер підписали в Москві Пакт про взаємодопомогу між СРСР і Естонською Республікою».

У 1940 році в Естонії пройшли вибори до парламенту. На першій його сесії 21 липня 1940 року було прийнято рішення про встановлення в країні радянської влади і освіту Естонської Радянської Соціалістичної Республіки.

22 липня парламент прийняв декларацію про вступ Естонії до складу СРСР і звернувся з відповідним проханням до Верховної Ради СРСР. У той же день президент Естонії Костянтин Пятс подав прохання про звільнення його від повноважень президента, які згідно з Конституцією перейшли до прем’єр-міністра.

6 серпня 1940 року Верховна Рада СРСР прийняла постанову про прийняття до складу СРСР Естонської РСР.

Пручалася чи естонська армія або її політики? Немає. Естонська армія була переформована в 22-й стрілецький корпус, командувачем був призначений колишній офіцер Російської Імператорської армії, генерал майор, став генерал-лейтенантом червоної АРМІЇ Густав Йонсон. Ніяких ознак спротиву, а стало бути, і окупації не було.

Але ось зараз міністр юстиції Естонії заявляє газеті Eesti Päevaleht: «Ми відзначаємо річницю Тартуського миру. Ми з відданістю згадуємо про сміливості естонських солдатів і дипломатів, які будували свою державу. Для Естонії мирний договір, по суті, закінчився перемогою. Друга стаття мирного договору, згідно з якою Росія назавжди відмовляється від своїх привілеїв щодо Естонії, дійсна і зараз».

Естонські політики, минаючи історичну реальність, намагалися вставити нагадування про Тартуському договорі в якості преамбули до вже підписаного в 2005 році російсько-естонському прикордонного договором. Росія відкликала свій підпис, так як з-за преамбули Естонія могла виступити з територіальними претензіями у зв’язку з приєднанням до РРФСР в 1945 році стародавнього споконвічно російського Печорського району Псковської області — колишнього естонської повіту Петсеримаа. Саме 2 лютого 1920 року за умовами Тартуського миру весь Печорський повіт колишньої Псковської губернії увійшов до складу незалежної Естонії, ставши єдиним повітом республіки з переважанням етнічних росіян.

Після війни справедливість восторжествувала, і треба сказати, вже після розпаду СРСР, у зв’язку з бажанням Талліна вступити в НАТО, Естонія відмовилася від територіальних претензій до Росії. Новий договір, вже без спірної преамбули, був підписаний міністрами закордонних справ у Москві 18 лютого 2014 року. Однак він досі не ратифікований. У січні 2017 року наш міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що «Росія повернеться до цього питання в разі, якщо двосторонні відносини будуть розвиватися конструктивно».

Правильно заявив. Преамбули в договорі немає, але ось зараз Урмас Рейнсалу стверджує: нібито досі конституційно діє позначена в Тартуському мирному договорі лінія державного кордону, до укладення між країнами інших домовленостей. Ну так, для міністра юстиції Естонії входження Печорського району до складу РРФСР не було, так як була окупація.

Тут варто нагадати слова Путіна, що наш президент виголосив у 2005 році, торкнувшись висунутих Латвією територіальних претензій. “Президент Росії” заявив тоді: «Не Питалівський район вони отримають, а від мертвого осла вуха». Були такі претензії. «Ми ніколи не будемо вести переговори на платформі будь-яких територіальних претензій», — заявив тоді Володимир Путін.

Але естонського міністра це не зупиняє. Він не тільки нагадав про свої територіальні претензії, але і заявив: «Ті, хто сьогодні вимовляють святкові промови про важливість Тартуського миру, не повинні забувати, що правова наступність не може бути вибірковою. Радянський Союз окупував Естонію, порушивши саме Тартуський мир. Його правонаступниця Росія повинна це визнати, і за фактом вона, виходячи з міжнародного права, зобов’язана відшкодувати завдані нею збитки».

Ну, а зі свого боку ми ще нагадаємо про політичну орієнтацію міністра юстиції Естонії. 14 липня 2012 року у місті Курессааре, колишньому Кінгісепп на острові Сааремаа, де проходив зліт колишніх есесівців з 20-ї естонської дивізії СС, Рейнсалу, який тоді був міністром оборони, заявив, що їх «внесок, який виходив з принципу законної правонаступництва, мав вирішальне значення для Естонської Республіки і одночасно врятував честь нашого народу».

Така ось “эсэсовская законопреемственность” у естонського міністра…