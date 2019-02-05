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КНДР намагається заховати ядерну зброю, – Reuters

05.02.2019

КНДР пытается спрятать ядерное оружие, - ReutersСпостерігачі ООН викрили КНДР у спробах приховати свою ядерну зброю.

КНДР намагається заховати свою ядерну зброю, щоб захистити його від знищення, повідомляє Reuters з посиланням на конфіденційну доповідь спостерігачі ООН.

Відповідний документ був представлений спеціального комітету Ради безпеки організації, що стежить за дотриманням санкцій проти північнокорейського режиму.

Як повідомляється, в доповіді спостерігачів кажуть, що вони виявили докази “стійкої тенденції з боку КНДР до розосередження місць збирання, зберігання та випробувань ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше подібні думки озвучив директор Національної розвідки США Ден Коутс, заявивши, що Північна Корея навряд чи відмовиться від усієї ядерної зброї.

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