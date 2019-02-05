Росія використовує Білорусь для демонстрації військової сили, – спецслужби Литви

У Калінінградській області військова угруповання РФ послідовно зміцнюється.

Росія послідовно зміцнює військові потужності в Калінінградській області, але розміщені в Балтійському регіоні додаткові сили НАТО і зростаючі національні збройні сили країн Балтії знижують ймовірність конфлікту.

Про це йдеться в щорічній оцінці загроз, підготовленій двома литовськими спецслужбами – Департаментом держбезпеки і військовою розвідкою Литви.

“Дислокована в області військова угруповання послідовно зміцнюється: оновлюється стара і створюється нова військова інфраструктура, формуються нові військові частини, що поставляються нові озброєння і бойова техніка, на сухопутних і морських полігонах області проводиться інтенсивна військова підготовка”, – наголошується в документі.

Згідно підготовленої оцінці загроз, що межує з Литвою Білорусі у російській військовій доктрині надається роль “буферної” держави – РФ використовують територію країни для планування військових операцій і демонстрації військової сили, а поглиблюється військова інтеграція та економічна залежність знижує можливості Мінська здійснювати незалежну оборонну політику та політику безпеки.

За даними литовських спецслужб, розширюючи військову присутність в Калінінградській області Росія підвищує здатність вести військові дії протягом 24-48 годин з моменту отримання наказу.

З іншого боку, підкреслюють автори документа, збільшення національних збройних сил Балтійських країн і дислокованих в регіоні потужностей НАТО в разі військового конфлікту дозволить уникнути широкого залучення НАТО і знижує ймовірність початку конфлікту в регіоні.