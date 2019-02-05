Премія Кириленко в грудні склала 88 тисяч гривень

В’ячеслав Кириленко

Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко після сплати 25 138 тисяч гривень податків отримав за роботу в грудні минулого року 128 900 тисяч гривень. Про це повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на відповідь секретаріату Кабінету міністрів.

Згідно з документом, Кириленко, зокрема отримав 17 тисяч

гривень окладу, 8 500 грн – надбавки за вислугу років, 14 450 грн – надбавка за

інтенсивність праці, 563 грн склала індексація і 88 400 грн – премія

віце-прем’єра.

«Фактична сума коштів, отримана віце-прем’єром,

склала 103 775 гривень», – уточнюють журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Кириленко отримав зарплату в два рази більше окладу. А його дружина, Катерина Кириленко була публічно викрита в крадіжці інтелектуальної власності.