«Радикали» домоглися заборони для Уляни Супрун виконувати обов’язки міністра

Уляна Супрун

Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я. Визначення за клопотанням нардепа від «Радикальної партії» Ігоря Мосійчука опублікував у Facebook лідер цієї політсили Олег Ляшко.

Згідно з документом, в рамках забезпечення поданого нардепом

адміністративного позову суд заборонив їй «вчиняти будь-які дії, спрямовані

на реалізацію повноважень міністра охорони здоров’я, передбачених зокрема,

але не виключно положеннями ст. 44 закону України «Про Кабінет міністрів

України» та п. 10 положення «Про Міністерство охорони здоров’я України», а також

іншими нормативно-правовими актами.

Мосійчук в клопотанні про забезпечення адміністративного позову

обґрунтував необхідність заборонити Супрун виконувати обов’язки міністра тим,

що «її призначення на цю посаду в установленому порядку компетентним

органом здійснено не було».

Постанову можна оскаржити протягом 15 днів.

Адмінсуд за нашим позовом заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки глави МОЗ. Життя і здоров’я українців — найвища цінність. За це і боремося!

Posted by Олег Ляшко on Tuesday, February 5, 2019

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